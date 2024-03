Lyceum v Chodově hledá učitele už v předstihu, výuka má začít do dvou let

Zatím existuje více méně pouze na papíře, přesto už zamýšlené chodovské lyceum Avantech budí mezi pedagogy zájem. Podle Patrika Pizingera, starosty Chodova, je to dané filozofií, kterou nová škola chce razit. Do jejího fungování by měli více zasahovat sami její žáci. Vzorem se pro Chodov stala průmyslová škola a gymnázium z pražského Smíchova.