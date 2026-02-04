Fyzické testy u přijímaček. Chebská škola bude vychovávat nové hasiče

Jitka Dolanská
  9:52
Nový obor Požární ochrana chystá na příští rok Integrovaná střední škola v Chebu. Jako jediná v Karlovarském kraji nabídne vzdělávání budoucím profesionálním hasičům. Čtyřletý studijní obor absolventi zakončí maturitní zkouškou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Karlovarský kraj tento obor potřebuje, už dlouho se o tom mluví. Ale nebylo jednoduché jej pro náš region získat. Trvalo více než dva roky, než se nám podařilo,“ zavzpomínal ředitel školy Jan Homolka, který má na vzniku nového oboru lví podíl.

Podle jeho slov škola musela prokázat, že má vhodné prostory, dostatek učitelů i připravený speciální vzdělávací program. Samotné administrativní kolečko pak trvalo dva roky.

Hasiči v kraji hledají posily. Hlásí se i muži zvládající jen tři kliky

„My jsme o tento obor požádali ministerstvo školství už minulý rok. Ovšem neměli jsme podepsaný souhlas od ministerstva vnitra. Mysleli jsme si, že to bude formalita, že jen podepíšeme smlouvu a bude. No, spletli jsme se,“ popsal problémy ředitel s tím, že Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který patří pod ministerstvo vnitra, nedává souhlas zadarmo.

Naopak. Pečlivě prověřuje, koho pověří tím, aby budoucí odborníky na boj s plameny vzdělával. Profesionální hasiči chtějí mít jistotu, že výuka jejich nových kolegů bude na opravdu vysoké úrovni.

„Hasiči vyšlou své odborníky, kteří školu důkladně prozkoumají, zda splňuje všechna kritéria, které na ni mají. Řeší i vzdělávací program, tedy to, co by se mělo vyučovat a co naopak ne. A také vysvětlují proč to tak chtějí. Díky pomoci chebských hasičů a ředitelství krajských hasičů v Karlových Varech se nám podařilo dostát všem požadavkům a uzavřít dohodu, načež obor zkontrolovalo a schválilo ministerstvo školství. Od příštího školního roku jej tedy můžeme otevřít. Do prvního ročníku plánujeme přijmout třicet zájemců,“ upřesnil ředitel.

Virtuální realita otevírá studentům možnost vyzkoušet si mnohá povolání

Upozornil, že kromě klasických přijímacích zkoušek čekají adepty na studium prestižního oboru také fyzické testy a pohovor. „Pro nás je to obrovský úspěch. Jsme na to hrdí a budeme se snažit nárokům na studium dostát. I s tím nám hasiči pomohou. Vysoce odborné předměty ve vyšších ročnících studia budou učit sami hasiči ve své učebně na základně v Chebu. Žáci tak přímo v terénu uvidí, jak co funguje a spoustu věcí si budou moci sami osahat,“ řekl.

Obor láká i současné studenty, zvažují přestup

Zkušenosti a know how čerpali zástupci chebské integrované školy například v Příbrami, kde se obor vyučuje. V plánu mají vyjet na zkušenou také do Kladna.

Do školních lavic v Sokolově poprvé zasednou i budoucí policisté

„Vypadá to, že zájem o studium oboru Požární ochrana bude velký. Očekáváme, že kromě uchazečů z kraje se budou hlásit i zájemci ze vzdálenějších míst a sousedních krajů a jsme na to připraveni. Máme vlastní domov mládeže s kuchyní a jídelnou. Dokonce někteří naši současní studenti uvažují o tom, že na nový obor přestoupí,“ doplnil ředitel Homolka.

V letošním roce ukončí v Karlovarském kraji povinnou školní docházku na základních školách 2669 žáků. Podle krajské radní Hany Žákové je na středních školách v kraji letos k dispozici 2799 míst, dalších 450 míst nabízejí absolventům základek školy soukromé.

