„Je ohrožená samotná existence škol.“ V kraji se připravují na stávku

Omezovat by se tak mělo třeba dělení hodin, tandemová výuka nebo podpora nadaných žáků. Stávkovat učitelé budou, přestože ministr školství Mikuláš Bek ředitelům v úterý oznámil, že omezení bude o něco mírnější. Nelíbí se jim totiž ani další návrhy ministerstva, jak ušetřit třeba na mzdách nepedagogických pracovníků, na úklidu, údržbě škol či v kuchyních a jídelnách.

„Drtivá většina škol se protestu zúčastní. Dopoledne jich bylo 101 a dalších osm se hlásilo,“ potvrdil slova o mimořádném rozsahu protestu Stanislav Kutálek z krajské pobočky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství. „A další školy stále přibývají,“ dodal.

Navíc se ke stávce připojují školy bez rozdílu jestli je zřizují města či obce nebo kraj. V Karlovarském kraji je 110 základních, 32 středních škol a 126 mateřských škol. Podle údajů krajského úřadu se ke stávce určitě připojí deset středních škol, dalších deset stávkovat nebude a zbývající školy se musí rozhodnout v pátek.

Do stávky všechny školy nepůjdou

Základní školy se ke stávce většinou připojují, rozdíly jsou ale mezi samotnými městy. V Chebu je to většina škol, v Karlových Varech je to obráceně. Některé stávkující školy budou mít zavřeno úplně, někde se ale postarají alespoň o mladší děti.

Základní a mateřská škola v Lipové se k protestům připojí. Podle slov ředitelky Michaely Lámerové zůstane mateřská škola v provozu, v malotřídce, kterou navštěvují děti prvního stupně, se učit nebude. „Budeme stávkovat, ale jiným způsobem. Děti půjdou na výlet do Doubravy,“ uvedla Lámerová. Podotkla, že tamní učitelé budou stávkovat proto, že snížení počtu zaplacených hodin ohrožuje samotnou existenci školy.

„Pokud k tomu dojde, nebudou peníze ani na to, abychom odučili povinný počet hodin v rozvrhu. Už teď s tím máme problémy. Proto třeba hodiny tělocviku nebo hudební výchovy mají žáci všech pěti ročníků společně,“ řekla. Naopak jednotřídka ve Staré Vodě se ke stávce nepřipojí, přestože s důvody souhlasí.

„Jsme malá školička a nechceme dělat místním lidem problémy, aby museli řešit, kam s dětmi, když musí do práce. Pro nás je důležitý vztah s obcí. Aby nám pomohla v letech, kdy nemáme dost dětí a musíme žádat o výjimku,“ vysvětlil ředitel Základní školy a mateřské školy Stará Voda Martin Vlasák.

Plány ministerstva jsou krokem zpět

Zavřená bude v pondělí 6. základní škola v Chebu, která před časem zavedla bilingvní neboli dvojjazyčnou výuku a to už od prvního ročníku. V současné době jsou na škole tři třídy, kde se děti už od začátku docházky učí intenzivně německy a cizí jazyk se snaží aktivně používat. Podle slov ředitelky Štěpánky Černé se snížení počtu hodin promítne negativně i do projektu bilingvní třídy.

„Budu muset šetřit s každou hodinou, kterou mi stát zaplatí. V krajním případě budeme muset tento projekt možná i ukončit. V ohrožení jsou ale všechny koncepty, které mají aktivní školy nastavené,“ vysvětlila ředitelka s tím, že změna financování odučených hodin systémem PHmax měla v začátku za cíl zkvalitnit výuku na školách.

„Díky tomu školy mohly zaměstnat více pedagogů, kteří by pracovali například v dělených třídách, nebo zavést tandemovou výuku, kdy v jedné hodině pracují dva učitelé. Ti si děti dělí podle výkonnosti či potřeb a navzájem se doplňují. Celý proces je více efektivní. Jenže teď budeme muset ty hodiny vyškrtnout či omezit. To je krok zpět, a na kvalitě vzdělávání se to s určitostí promítne,“ varovala ředitelka Černá.

Přes osmdesát procent zaměstnanců chce stávkovat i v Základní škole Skalná. „Hlavně nám vadí dvě procenta dolů pro nepedagogy. V současnosti máme třináct asistentů, po změnách by nám zbyli asi čtyři. To by byl obrovský zásah, protože k nám dochází spousta dětí s podpůrnými opatřeními. Vadí nám i snížený PHmax,“ odmítla plán ministerstva školství ředitelka školy Martina Turečková.

K protestu se připojí také Sova

Většina kantorů bude stávkovat i na Gymnáziu v Chebu. „Zabezpečíme ale náhradní výuku alespoň pro nižší gymnázium. Na to, abychom školu zajistili pro všechny studenty, nebudu mít k dispozici dostatek učitelů,“ informoval ředitel gymnázia Jaroslav Kočvara.

Stávku chystá i Dům dětí a mládeže Sova v Chebu. „Po celý den bude uzavřen náš DDM a jeho zájmové útvary probíhající jak v našich učebnách, tak pronajatých tělocvičnách chebských základních škol,“ potvrdil Miloslav Šverdík, ředitel DDM Sova Cheb.

Pracovníky ve školství podpoří i odboráři z dalších oblastí. „Podporu mají například u firem Chevak nebo Vodakva,“ doplnila Věra Dimová z Českomoravské konfederace odborových svazů. Z Karlovarského kraje podle ní pojedou do Prahy na demonstraci tři autobusy lidí.