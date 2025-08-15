Navíc se podařilo dojednat, že studenti budou vykonávat odbornou praxi ve sklárně Moser, která představuje to nejlepší z českého sklářství. Aktuálně je možné v Karlových Varech studovat maturitní obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, ten učňovský však škola už několik let neotevřela. Důvodem je prý nízký zájem uchazečů.
Že je třeba sklářský obor znovu vzkřísit k životu, na tom se shodli zástupci školy, vedení Karlovarského kraje i představitelé sklárny Moser, která se na vzdělávání nových odborníků, ale i na propagaci oboru bude ve spolupráci se školou, kariérními poradci a hospodářskou komorou podílet.
|
Aby řemeslo nezaniklo. Moser rekvalifikuje nové brusiče, první už nastoupili
Představit řemeslo deváťákům a jejich rodičům by bylo možné například v rámci dnů otevřených dveří, nejrůznějších školních veletrhů a při dalších akcích.
Podle slov ředitele Martina Dvořáka je firma Moser připravena spolupráci znovu nastartovat. O podrobnostech chce jednat s ředitelkou keramické školy Markétou Šlechtovou.
„Podmínkou spolupráce je ale otevření učňovského oboru Sklář v akademickém roce 2026/2027 a společné úsilí všech stran o zatraktivnění přihlášek do tohoto oboru,“ konstatoval Martin Dvořák.
Moser je podle něj za těchto podmínek připraven zajistit studentům maturitního oboru školy praxi v rámci povinné části maturitní zkoušky a případně i odborné stáže. „Vše bude jasně zakotveno ve smlouvě o spolupráci mezi společností Moser a Střední uměleckoprůmyslovou školou keramickou a sklářskou Karlovy Vary. Na tom jsme se při jednání na krajském úřadě dohodli,“ řekl ředitel.
Podle jeho slov spolupráce firmy a školy probíhala osm let. Letos ale studium dokončili žáci, kteří nastoupili do učňovského oboru Sklář v roce 2022. Od té doby škola tento obor neotevřela. Pro firmu to znamená jediné. Musí v nadcházejícím období udržet mistry skláře, kteří učňům své řemeslo předávají.
|
Moser má nového generálního ředitele, chce posílit pozici sklárny ve světě
„Jako reakci na to jsme spustili vlastní projekt rekvalifikace určený každému, kdo má odhodlání a chuť se řemeslo naučit, a to i bez předchozího vzdělání. Zejména pro obor ručního broušení skla. Plánujeme také další aktivity na zviditelnění sklářského řemesla a přilákání nových zájemců,“ podotkl ředitel Dvořák s tím, že české sklářství je světově uznávané, ale bez nové generace není jeho budoucnost samozřejmostí.
Právě program Rekvalifikace, který karlovarská sklárna Moser spustila, může lidi, které práce se sklem oslovila, do oboru přivést.
Předstupněm rekvalifikačního e kurzu je dvoudenní program „Pojď si zkusit řemeslo a zůstaň u nás“. Během dvou dnů dostanou zájemci možnost vyzkoušet si práci brusiče.
|
Uchovají energii ze slunce. Bateriová úložiště více pronikají i na západ Čech
„Pod dohledem mistrů si osvojí základní dovednosti a zjistí, zda je řemeslo oslovilo,“ uvedla Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser. Pokud se adepti osvědčí, mohou nastoupit na samotný rekvalifikační kurz.
Projekt je určený pro široký okruh zájemců. Ti, kteří se pro něj rozhodnou, se budou učit od nejlepších v oboru. Podle Barbory Vondrové má kurz úspěch. Do brusírny Moseru už nastoupili první rekvalifikanti.
„Sklářství má v našem kraji hlubokou tradici a firma Moser je bezesporu světový pojem. Chceme, aby se mladí mohli toto krásné řemeslo naučit přímo od mistrů a po škole měli jistou práci. Spolupráce s firmou Moser proto musí být pro keramickou školu prioritou. Zároveň je potřeba, aby si obor znovu získal zájem dětí i jejich rodičů. Očekávám proto návrhy, jak ho co nejlépe propagovat,“ dodala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.