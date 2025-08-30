Například v Sokolově, kde do prvních tříd letos zamíří na tři sta prvňáčků, pro ně chystají kufřík s pomůckami. „Letos školní kufřík obsahuje jednačtyřicet položek. Děti v nich najdou to, co ve škole upotřebí od propisek a tužek po zvýrazňovače, vodovky či obaly na sešity,“ uvedl zástupce sokolovského starosty Jan Picka.
Podle jeho slov jde o dárek v hodnotě téměř 1 800 korun, který je navíc praktický. „Obsah kufříků konzultujeme s učiteli 1. tříd, protože ti nejlépe vědí, co budou děti po nástupu do školy potřebovat. Další výhodou je, že rodiče nebudou muset koncem prázdnin a v září potřebné pomůcky shánět a platit,“ podotkl místostarosta.
Připomněl, že kufříky s pomůckami dostávají nastupující školáci od města už od roku 2011. „Určitě jsme byli jedni z prvních, kteří do prvních tříd věnovali školní pomůcky, možná dokonce úplně první. Ověřeno to ale nemám. Nicméně vidím, že na řadě míst k tomu v posledních letech začali přistupovat podobně,“ zamyslel se Picka.
Radnice zároveň zajistila pro každého žáčka 1. třídy kapsáře, které se připevňují k lavicím, a pytlíky na přezůvky v jednotném designu. O tento dárek se postarala Sokolovská chráněná, kde pracují lidé s různými druhy postižení. „Ve třídě takový jednotný styl vypadá mnohem lépe a my navíc dáváme práci těm, kteří to v životě nemají jednoduché, protože se perou s nejrůznějšími hendikepy,“ dodal Picka.
Podobně postupuje i krajské město Karlovy Vary, kde by letos do prvních tříd základních škol mělo nastoupit 517 prvňáků. Podle náměstka karlovarské primátorky Martina Duška každého z žáků město podpoří tisíci korunami.
Ani Karlovy Vary nedávají peníze rodičům, ale podle počtu prvňáků je přeposílají na základní školy, které pak nakoupí potřebné vybavení pro děti. Dohromady tak město vydá také zhruba půl milionu korun. I v Karlových Varech to radnice dělá každoročně.
Cheb sice takzvané pastelkovné pro žáky prvních tříd nezavedl, ani tamní prvňáci však nepřijdou úplně zkrátka. Od města každý rok dostávají dárkový batůžek s logem Chebu a drobnými dárky na přivítanou do školní výuky. Pro zhruba 350 žáků, kteří tam letos nastoupí do prvních tříd základních škol, město vyčlenilo dohromady 53 tisíc korun.