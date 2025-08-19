Nadějný kvantový chemik ze Sadova míří na prestižní univerzitu do Oxfordu

Jitka Dolanská
  9:55
Studovat obor kvantová výpočetní chemie na prestižní University of Oxford se chystá dvaadvacetiletý Jakub Dubský ze Sadova na Karlovarsku. Talentovaný mladík, který letos získal na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze titul bakaláře, v září nastoupí do ročního intenzivního magisterského studia v zahraničí.

Jakub Dubský se chystá na studia v Oxfordu. | foto: Archiv

„Podal jsem přihlášku, absolvoval online přijímací řízení a na tomto základě mi nabídli šanci u nich nastoupit ke vzdělávání,“ popsal v krátkosti Jakub Dubský cestu k zahraničnímu studiu.

Bydlet podle svých slov bude na koleji a stravovat se plánuje ve studentské jídelně. V Oxfordu přitom nikdy nebyl. Základní informace se dozvěděl z příruček, které mu škola zaslala zároveň s rozhodnutím o studiu.

„Nebude to levné. Platit budu muset úplně všechno. Roční školné vyjde na 1,2 milionu korun, na pobyt v Oxfordu pak budu potřebovat dalšího půl milionu korun. K tomu víza, letenky a pojištění,“ vypočítal student.

Škola chce nadané děti dále rozvíjet. K jejich odhalení má důmyslné metody

Tomu s financováním pobytu v Anglii pomohl Karlovarský kraj, když mu přiznal individuální dotaci ve výši 300 tisíc korun. Od studia na prestižní škole si slibuje hlavně přísun nových vědomostí, zlepšení angličtiny a navázání kontaktů.

„Když se mladému člověku z Karlovarského kraje otevřou dveře na Oxford, není to jen jeho osobní úspěch, ale je to inspirace pro celý region. Jakub je důkazem toho, že talent, píle a jasná vize mají obrovskou sílu. A já pevně věřím, že své znalosti a zkušenosti jednou vrátí tam, kde začínal, a to právě do Karlovarského kraje,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Jakub Dubský je ve světě vědy už nyní jménem, se kterým se počítá. Během studia dosahoval excelentních studijních výsledků, zapojil se i do špičkového výzkumu v oblasti kvantové chemie. Je členem mezinárodního výzkumného týmu, ve kterém spolupracuje z ETH Curych a laboratoří Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Chebská studentka se kvůli pandemii učí čínštinu online přes půl světa

Výsledky jejich práce míří i do prestižního časopisu Nature Communications. Jeho obor, kvantová výpočetní chemie, navíc přináší revoluční možnosti pro vývoj nových léků, moderních materiálů nebo technologií pro uchovávání elektrické energie.

„Jakubův příběh ukazuje, jak důležité je rozpoznat a rozvíjet potenciál talentovaných mladých lidí. Je to investice, která se může regionu mnohonásobně vrátit. Jeho odborný potenciál lze využít například při rozvoji krajského inovačního centra. Proto také počítáme s tím, že po ukončení studia bude Jakub s krajem spolupracovat,“ doplnila radní pro oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy Hana Žáková.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11...

Nadějný kvantový chemik ze Sadova míří na prestižní univerzitu do Oxfordu

Studovat obor kvantová výpočetní chemie na prestižní University of Oxford se chystá dvaadvacetiletý Jakub Dubský ze Sadova na Karlovarsku. Talentovaný mladík, který letos získal na Vysoké škole...

19. srpna 2025  9:55

Plavání mi připadalo nudné, říká Štybar. Teď se učí, jak plavat při triatlonu

Když Chris Froome při památné etapě Tour 2016 na Mont Ventoux utíkal k cíli bez zničeného kola, jeden z fanoušků potom na Twitteru vtipkoval: „Koupal se Chris ráno? Pokud ano, tak dnes absolvoval...

18. srpna 2025  15:47

Skauti staví „moudrou“ klubovnu za 25 milionů, shání peníze na vybavení

V Habartově na Sokolovsku pokračuje výstavba „moudré“ skautské klubovny skautského střediska Dýmka Habartov. Skauti si na základnu za zhruba 25 milionů korun sehnali peníze z několika různých zdrojů...

18. srpna 2025  14:03

Riziko lesních požárů roste, hasiči kvůli hrozbě apokalypsy mění taktiku

V souvislosti se změnou klimatu vzroste v nejbližších letech v Karlovarském kraji riziko lesních požárů. A to víc než čtyřnásobně. Zjistila to unikátní studie, kterou si hasiči nechali zpracovat na...

18. srpna 2025  9:25

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

17. srpna 2025  11:24

Střecha věže bývalé tvrze vzniká na základě historických fotografií

Věž bývalé tvrze v Pomezné na Chebsku bude už brzy vypadat jako kdysi. Památka aktuálně získává vysokou střechu, jejíž projekt vznikl podle dobových fotografií. Hotovo má být v září. Stavba, která je...

17. srpna 2025  10:30

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:15

Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském...

15. srpna 2025  15:20

Tradiční výroba v regionu nezanikne, střední škola znovu otevře obor sklář

Vzít do ruky sklářskou píšťalu, nabrat taveninu, fouknout a vytvořit pohár, vázu či umělecký objekt. V Karlových Varech se bude možné od základů naučit tradiční sklářské řemeslo, které patří k...

15. srpna 2025  13:20

Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za...

15. srpna 2025  9:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

14. srpna 2025  15:16

Ohře láká vodáky i přes výkyvy počasí, roste zájem o nadstandardní služby

Vodácká sezona je letos na řece Ohři v Karlovarském kraji zatím přes výkyvy počasí dobrá, o půjčování vybavení je průměrný zájem. Stále více vodáků využívá možnosti nechat si přepravit zavazadla...

14. srpna 2025  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.