Nadějný kvantový chemik ze Sadova míří na prestižní univerzitu do Oxfordu

„Podal jsem přihlášku, absolvoval online přijímací řízení a na tomto základě mi nabídli šanci u nich nastoupit ke vzdělávání,“ popsal v krátkosti Jakub Dubský cestu k zahraničnímu studiu.
Bydlet podle svých slov bude na koleji a stravovat se plánuje ve studentské jídelně. V Oxfordu přitom nikdy nebyl. Základní informace se dozvěděl z příruček, které mu škola zaslala zároveň s rozhodnutím o studiu.
„Nebude to levné. Platit budu muset úplně všechno. Roční školné vyjde na 1,2 milionu korun, na pobyt v Oxfordu pak budu potřebovat dalšího půl milionu korun. K tomu víza, letenky a pojištění,“ vypočítal student.
Tomu s financováním pobytu v Anglii pomohl Karlovarský kraj, když mu přiznal individuální dotaci ve výši 300 tisíc korun. Od studia na prestižní škole si slibuje hlavně přísun nových vědomostí, zlepšení angličtiny a navázání kontaktů.
„Když se mladému člověku z Karlovarského kraje otevřou dveře na Oxford, není to jen jeho osobní úspěch, ale je to inspirace pro celý region. Jakub je důkazem toho, že talent, píle a jasná vize mají obrovskou sílu. A já pevně věřím, že své znalosti a zkušenosti jednou vrátí tam, kde začínal, a to právě do Karlovarského kraje,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.
Jakub Dubský je ve světě vědy už nyní jménem, se kterým se počítá. Během studia dosahoval excelentních studijních výsledků, zapojil se i do špičkového výzkumu v oblasti kvantové chemie. Je členem mezinárodního výzkumného týmu, ve kterém spolupracuje z ETH Curych a laboratoří Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Výsledky jejich práce míří i do prestižního časopisu Nature Communications. Jeho obor, kvantová výpočetní chemie, navíc přináší revoluční možnosti pro vývoj nových léků, moderních materiálů nebo technologií pro uchovávání elektrické energie.
„Jakubův příběh ukazuje, jak důležité je rozpoznat a rozvíjet potenciál talentovaných mladých lidí. Je to investice, která se může regionu mnohonásobně vrátit. Jeho odborný potenciál lze využít například při rozvoji krajského inovačního centra. Proto také počítáme s tím, že po ukončení studia bude Jakub s krajem spolupracovat,“ doplnila radní pro oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy Hana Žáková.