Vážné problémy se statikou. Rekonstrukce keramické školy potrvá déle

Jitka Dolanská
  10:20
Problémy provázejí rekonstrukci a dostavbu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav historické budovy je horší, než se čekalo. Podle krajské radní Michaly Málkové se termín dokončení zřejmě o několik měsíců posune. Cenu stavby za více než miliardu korun by to ale výrazněji ovlivnit nemělo.
Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu...

Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu objektu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. | foto: Petr Hájek ArchitektiMAFRA

„Objevily se závažné problémy se statikou, nějaké práce bylo nutné zčásti zastavit. Teď se hledá nové technické řešení toho problému. Je ale podstatné, že nedojde k navýšení finančního krytí projektu,“ uvedla krajská radní Michala Málková (ANO).

Podle ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje Květy Hryszové bylo pro úřad klíčové zjistit, zda šlo současnému stavu nějak předejít.

„Projektant při práci na dokumentaci vycházel z odborných stanovisek zdejší kanceláře statiků a současně i Kloknerova ústavu při ČVUT. Teprve celoplošné odhalení omítek v historickém objektu ukázalo, že statika budovy je špatná a neumožňuje pracovat podle aktuálního projektu. Ihned jsme začali se všemi partnery situaci řešit,“ řekla Hryszová.

V říjnu začne velká modernizace keramické školy, po opravě přijme více studentů

Správce stavby, zhotovitel i projektant podle ní nepředpokládají, že při rekonstrukci historické budovy vyvstanou další závažné problémy. Podlahy v objektu je však nutné podepřít.

„Kraj zároveň jedná s poskytovatelem dotace tak, aby byly splněny parametry a cíle projektu v souladu s dotačními podmínkami a podá žádost o podstatnou změnu projektu,“ doplnila.

Jak moc potíže se statikou stavbu zdrží, si zatím nikdo netroufá přesně odhadnout. Dodatečné náklady a termíny prozradí až nový projekt, který by měl být hotový v dubnu.

Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu objektu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.
Přihlášený projekt - Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská K. Vary
V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické školy.
V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické školy.
Rekonstrukce historické budovy střední školy a dostavba moderního komplexu kolem ní mají stát zhruba miliardu korun bez DPH. Celkové náklady projektu včetně vybavení jsou přes 1,5 miliardy korun.

Stavba je jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje v programu Spravedlivá transformace. Kromě prostor pro střední školu by mohl moderní komplex nabídnout zázemí i pro veřejnoprávní vysokou školu, o kterou Karlovarský kraj dlouhodobě usiluje.

Vážné problémy se statikou. Rekonstrukce keramické školy potrvá déle

