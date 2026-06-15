O studium pro budoucí záchranáře je velký zájem, mnozí ale nemají fyzičku

„Hranice, od které by kraj musel řešit kapacity ve spolupráci s Ústeckým a Plzeňským krajem, byla 60, takže navýšení kapacity ani praxí nebude třeba řešit,“ řekl hejtman Petr Kubis (ANO). Mezi úspěšnými uchazeči jsou i lidé z praxe, například všeobecné sestry.
|
Fyzické testy u přijímaček. Chebská škola bude vychovávat nové hasiče
Obor od roku 2026/2027 nabízí Vysoká škola zdravotnická, která v Sokolově už vyučuje i Všeobecné ošetřovatelství se zhruba sto studenty. Kraj má o budoucí záchranáře enormní zájem a chce jim vyplácet stipendia.
Oba obory jsou podle Kubise klíčové pro budoucnost zdravotnictví v kraji, kde dlouhodobě chybí kvalifikovaní pracovníci a populace i zdravotníci stárnou.
Fyzické testy nejsou problémem jen pro studenty oboru zdravotnický záchranář. S nedostatečnou kondicí adeptů se často potýkají i náboráři do složek Integrovaného záchranného systému.