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O studium pro budoucí záchranáře je velký zájem, mnozí ale nemají fyzičku

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  11:50
O nově otevřené bakalářské studium zdravotnický záchranář v Sokolově je vyšší zájem, než se očekávalo. Jenže téměř polovina z 59 uchazečů nesplnila fyzické testy. Potřebnou sílu a vytrvalost při testech prokázalo 37 adeptů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dalibor Glück, MAFRA

„Hranice, od které by kraj musel řešit kapacity ve spolupráci s Ústeckým a Plzeňským krajem, byla 60, takže navýšení kapacity ani praxí nebude třeba řešit,“ řekl hejtman Petr Kubis (ANO). Mezi úspěšnými uchazeči jsou i lidé z praxe, například všeobecné sestry.

Fyzické testy u přijímaček. Chebská škola bude vychovávat nové hasiče

Obor od roku 2026/2027 nabízí Vysoká škola zdravotnická, která v Sokolově už vyučuje i Všeobecné ošetřovatelství se zhruba sto studenty. Kraj má o budoucí záchranáře enormní zájem a chce jim vyplácet stipendia.

Oba obory jsou podle Kubise klíčové pro budoucnost zdravotnictví v kraji, kde dlouhodobě chybí kvalifikovaní pracovníci a populace i zdravotníci stárnou.

Fyzické testy nejsou problémem jen pro studenty oboru zdravotnický záchranář. S nedostatečnou kondicí adeptů se často potýkají i náboráři do složek Integrovaného záchranného systému.

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