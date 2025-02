Malí chebští Medvídci k němčině přičichnou ještě před školou

Její maminka a babička totiž doma mluvily německy. A právě z rodiny si ředitelka Kubicová odnesla zkušenost, že naposlouchání je ideální formou, jak je možné se s cizím jazykem přirozeně seznámit.

„Já jsem díky tomu cizí jazyk přijala úplně automaticky. A napadlo mě, že by bylo fajn začít s tím už u takto malých dětí a cestu k ovládnutí německého jazyka jim usnadnit. Pak už jsem řešila jen to, jakým způsobem cizí jazyk zakomponovat do vzdělávání v mateřské škole,“ vysvětlila ředitelka Kubicová.

S dětmi začala pracovat v rámci pilotního projektu už na začátku předchozího školního roku. „Nechtěla jsem, aby se cíleně učily německý jazyk, ale aby získaly povědomost o tom, že existují i jiné jazyky než ten náš český,“ popsala ředitelka.

Zvolila proto hravou formou, pomocí básniček, písniček, počítání, her jako je například čáp ztratil čepičku, se snažila, aby k dětem pronikala slovíčka z němčiny.

„Chtěla jsem, aby chápaly, co jim říkám, aby do toho nebyly, jak se říká, hozené. A tak jsem na ně mluvila česky i německy. Nebyly to žádné rozvité věty, jen úplně jednoduchá základní slovíčka. Navíc naše děti se setkávají s němčinou už delší dobu v rámci spolupráce, kterou máme s Fachakademie Weiden,“ doplnila.

Ještě než začala s výukou, seznámila s projektem rodiče a vyžádala si od nich souhlas. Shodou okolností krátce poté zahájilo regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis vlastní projekt nazvaný Jazyk sousedů od začátku.

Animátorka vzdělává Zajíčky

Chebská mateřská škola se do něj přihlásila a díky tomu nyní může využívat služby jazykového animátora Jiřího Vosyky. Do školky míří jednou v týdnu na čtyři hodiny.

„Projekt Euregia Egrensis tak vlastně navázal na moje snažení. A navíc letos od ledna přišlo sdružení s dalším projektem na podobné bázi. Jmenuje se Ahoj! - Hallo! Opět jsme se přihlásili a díky tomu máme dalšího jazykového animátora. Od ledna tak jazyková animátorka dojíždí do další třídy, tentokrát vzdělává Zajíčky,“ upřesnila ředitelka Kubicová.

Myslí si, že znalost němčiny je pro obyvatele příhraničí velmi důležitá. „Německo je kousek, spousta lidí jezdí za hranice pracovat, řada německých firem podniká tady u nás. A všude je třeba se domluvit. Díky těmto jazykovým projektům děti získají základ, na kterém budou moci v budoucnu stavět,“ řekla.

„Teď už můj projekt, se kterým jsem začala, převzali animátoři. Samozřejmě se s nimi domlouvám, ale jinak nechávám seznamování s jazykem zcela v jejich režii. S dětmi hrají pohybové hry, cvičí, malují a k tomu používají německá slovíčka,“ doplnila.

Pokroky jsou podle ředitelky rozhodně vidět. „Samozřejmě to není o tom, že bychom si německy plynule povídali, ale děti jsou schopné německy napočítat do pěti, znají některé barvy nebo základní cvičební povely. Odezva tam rozhodně je,“ dodala Kubicová.