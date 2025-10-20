Na hejtmanství vznikne mateřská škola, zájem o ni je nad očekávání velký

„Myšlenka založit firemní školku se objevila na začátku letošního roku. Oslovili jsme proto zaměstnance krajského úřadu i ostatních institucí v areálu a velmi nás překvapil předběžný zájem. Dostali jsme zpět kolem třiceti souhlasných stanovisek od lidí, kteří by chtěli tuto službu využít,“ uvedla ředitelka krajského úřadu Květa Hryszová.
Ta existenci školky vnímá jako obrovský benefit pro stávající, ale i nové zaměstnance, který by jim zaměstnavatel mohl nabídnout. Myslí si, že pro mnohé by právě školka v místě mohla být důvodem, aby své profesní životy spojili s úřadem kraje.
|
Malí chebští Medvídci k němčině přičichnou ještě před školou
„Pro nás nyní bude klíčové získat dotaci, která by mohla dosáhnout až 90 procent způsobilých nákladů na výstavbu. Příjemcem dotace by byl Karlovarský kraj, o provozovateli školky ještě budeme jednat,“ uvedla s tím, že kvůli rychlé výstavbě by školka mohla fungovat buď v obytných, již hotových kontejnerech nebo by na místě mohla vyrůst dřevostavba.
Vše bude předmětem studie proveditelnosti a architektonické studie. „Chtěli bychom objekt umístit v areálu Karlovarského kraje na takovém místě, které by bylo příjemné pro rodiče i pro děti,“ naznačila Hryszová.
Hejtmanství podle ní zvažovalo několik možností. „Probírali jsme pozemky, které kraj v areálu má, poohlíželi jsme se i po jiných a jako nejvhodnější se nám v tuto chvíli jeví pozemek poblíž Krajské hygienické stanice. O využití tohoto místa chceme s hygienou jednat. A samozřejmě bychom nabídli místa i dětem tamních zaměstnanců,“ doplnila ředitelka krajského úřadu.