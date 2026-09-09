Třicet let hyzdila Nejdek, po rekonstrukci budova boduje ve finále soutěže

„Stav té budovy byl velmi špatný a my měli v podstatě dvě možnosti. Buď bourat nebo opravovat. Ale protože všechny ostatní pavilony školky jsou v poměrně dobrém stavu, přišlo nám logické ji opravit. Získali jsme tak vyšší kapacitu a další možnosti pro předškolní vzdělávání ve městě,“ vysvětloval starosta Nejdku Zdeněk Plas.
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Z brownfieldů i na zelené louce vznikají nové moderní průmyslové zóny
Projekt zahrnoval kompletní obnovu budovy, postavené v 60. letech minulého století, a to od podlahy po střechu. Součástí byla také rekonstrukce spojovacího krčku i úpravy okolí, včetně nového oplocení, přístupových cest, veřejného osvětlení a školní zahrady.
V přízemí vznikla nová třída mateřské školy s kompletním zázemím pro děti i personál. Patro nabízí všestrannou hernu, kterou mohou využívat všechny děti mateřské školy.
Proměna zchátralého pavilonu vyšla město Nejdek na bezmála 30 milionů korun, ze Státního fondu podpory investic město v rámci programu Brownfieldy radnice získala dotaci přes osm milionů korun.
Změna je natolik výrazná, že se projekt obnovy školního pavilonu probojoval do finále soutěže Brownfield roku.
Mezi deseti finalisty jsou projekty zastoupené ze všech koutů Česka. Zaujala například úprava bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou, přeměna technického objektu v Olomouci, revitalizace nevyužívaného objektu v centru Šlapanic či obnova a proměna bývalé sokolovny v Hulíně.
O vítězi rozhodne hodnocení odborné komise a hlasování účastníků Národní brownfieldové konference, která se koná v říjnu v Jindřichově Hradci.
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Na regeneraci brownfieldů je v Ústeckém kraji vyčleněno 1,2 miliardy
Soutěž Brownfield roku pořádá agentura CzechInvest s cílem ocenit obce a města, která dokázala proměnit dlouhodobě nevyužívané areály v místa s novým smysluplným využitím.
„Brownfieldy představují významný rozvojový potenciál měst a obcí. Prostřednictvím soutěže můžeme ty nejvíce inspirativní projekty představit odborné i široké veřejnosti a ocenit práci všech, kteří se na nich podíleli,“ dodal Tomáš Hamerský, ředitel odboru Podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest.