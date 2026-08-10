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Sokolovské gymnázium je kvůli letitému soudnímu sporu zatím bez ředitele

Jitka Dolanská
  13:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Sokolovské gymnázium je bez řádného ředitele. A několik týdnů zřejmě ještě bude. Důvodem je více než šest let trvající soudní spor vedení gymnázia s angličtinářkou Danou Wittnerovou. Ta dostala výpověď, ačkoli na to škola neměla právo. Potvrdil to okresní, krajský a následně i Nejvyšší soud ČR.

Právě škoda, která dlouholetým sporem vznikla, stála za rozhodnutím Rady Karlovarského kraje nepotvrdit ve funkci dlouhodobého ředitele Gymnázia Sokolov Jiřího Widže, přestože uspěl v konkurzu a komise jej jako vhodného kandidáta doporučila.

Rada vyhlásila nové výběrové řízení, Jiří Widž dopředu avizoval, že se jej opět zúčastní. Na jeho podporu vznikla petice. Aktuálně je pod ní téměř 1 200 podpisů.

„My tu soudní při s paní učitelkou stále prověřujeme, stále celou věc řešíme, protože se zde prosoudily čtyři miliony korun. Ta škoda je poměrně vysoká, zasedla i škodní komise. A protože nejsme zajedno s úředníky, požádali jsme o stanovisko ministerstvo školství,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

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Věří, že než proběhne druhý konkurz, bude mít kraj v této věci jasno a bude vědět, jak postupovat. „Prvoinstanční soud rozhodl a ostatní soudy to jen potvrzovaly, takže ve výsledku škola všechny soudy prohrála. My ale neříkáme, že cesta, kterou pan ředitel zvolil, je dobrá, nebo špatná. My jen potřebujeme mít nějaká stanoviska, abychom mohli rozhodnout a nějak naložit s tou částkou, která nebyla malá,“ podotkl hejtman.

Výpověď dostat neměla

Dana Wittnerová učila na gymnáziu angličtinu. Podle vedení školy byl ale problémem fakt, že má vzdělání pouze pro druhý stupeň základních škol. Proto už v roce 2018 dostala první výpověď pro neplnění kvalifikačních předpokladů. Tu učitelka úspěšně zpochybnila.

Druhou výpověď z téhož důvodu dostala učitelka ještě během prvního sporu. Třetí pak vedení školy odůvodnilo nadbytečností, protože v mezičase sehnalo plně kvalifikovaného vyučujícího angličtiny.

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Gymnázium následně nabídlo propuštěné angličtinářce vyrovnání ve výši dvou milionů korun, pokud ze školy odejde. Což v roce 2022 odmítla.

Ředitel Widž vysvětluje, že postup, který v případě soudu s angličtinářkou zvolil, byl po celou dobu konzultován s právníky. „Ano, i mně bylo řečeno, že nevyřešená škodní událost je jediným důvodem, proč jsem nebyl do funkce jmenován. Hodně mě to překvapilo, protože ta kauza není čerstvá, skončila už vloni,“ konstatoval Widž.

Podle jeho slov šla škola cestou všech možných opravných prostředků, protože stále byla naděje, že se rozsudek podaří zvrátit. „Nepodařilo se, celá ta záležitost skončila v únoru 2025, kdy jsme se s paní učitelkou na základě pravomocného rozsudku dohodli na ukončení pracovního poměru, vyřešili jsme všechny její požadavky, škola doplatila ušlou mzdu i s úroky. Pak jsme se ještě obrátili na Nejvyšší soud, dovolání ale bylo zamítnuto. Od té doby kraj řeší škodní událost,“ popsal Widž.

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Potvrdil, že nového konkurzu se zúčastní. Sám je absolventem sokolovského gymnázia a na škole jako pedagog působí už více než třicet let. „Po studiích jsem se do města vrátil a nastoupil na gymnázium jako učitel. Po sedmi letech jsem se stal zástupcem ředitele a po dalších osmi letech jsem kývl, že gymnázium povedu jako ředitel,“ vypočítal Widž.

Na jeho podporu iniciovali bývalí studenti gymnázia petici, kterou podepsalo už bezmála 1200 lidí. „Jiří Widž je zkušený, respektovaný, spravedlivý a podporující představitel školy. Žádáme Radu Karlovarského kraje, aby zohlednila názor pedagogů, studentů, absolventů i veřejnosti a potvrdila Jiřího Widže jako ředitele na další funkční období,“ píše se v petici.

Podepsali ji nejen učitelé a absolventi školy, ale třeba i lékaři či právníci a učitelé napříč republikou. Podle hejtmana Kubise se dokumentem bude kraj zabývat.

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Sokolovské gymnázium je kvůli letitému soudnímu sporu zatím bez ředitele

ilustrační snímek

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