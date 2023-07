Školy v Chebu nutně potřebují ozdravnou kúru, jejich zanedbanost je značná

Do některých škol navíc zatéká. Radnice chce problém vyřešit během šesti až deseti let. „Měli jsme signály, že v některých aspektech není stav školních budov dobrý. A to se potvrdilo. Investiční odbor města ve spolupráci s řediteli škol vypracoval audit a ten ukázal, že zanedbanost v péči o majetek dosahuje téměř 240 milionů korun,“ uvedl starosta Jan Vrba.

Pozitivní podle Vrby je, že peníze není třeba investovat hned, nýbrž postupně. „Ale je třeba začít něco dělat. Chtěli bychom stav budov zlepšit během šesti až deseti let. A v průběhu této doby je třeba každoročně rezervovat v rozpočtu města potřebné částky na to, abychom byli schopni všechny ty resty dát do pořádku,“ konstatoval starosta.

Připomněl, že ačkoli se v minulosti investovaly velké částky do modernizací učeben a v řadě škol došlo i na sociální zázemí, nepostupovalo se komplexně. „Nyní máme moderní části škol napojené na nevyhovující. To se týká zejména elektřiny. Třeba v nových počítačových učebnách jsou rozvody nové, ale za dveřmi už jsou staré,“ podotkl Vrba.

Rozvody jsou za životností

To se podle starosty týká i dalších rozvodů, třeba vody nebo odpadů. Uvedl, že město v současnosti připravuje seznam priorit. To znamená, že chce přesně vědět, kdy a co se konkrétně bude řešit, co je třeba opravit hned, a co naopak může ještě počkat.

„Řada škol je v pavilonech. Další v historických budovách, kde se zásahy musí konzultovat s památkáři. A všude jsou původní rozvody za životností. Často vznikají havárie. Třeba na 1. základní škole praskla voda, problémy s odpady byly na 6. základní škole. Potíže jsou všude, někde ve větším, jinde v menším rozsahu,“ poznamenal místostarosta Pavel Pagáč.

Nový úředník pro školy

Starosta Vrba zároveň odmítl, že by komplexní opravy musely financovat samotné školy. „Peníze na rekonstrukce budou z městského rozpočtu. Možná, že některou z oprav lze považovat za provozní výdaj hrazený školou. Hlavní tíhu oprav ponese městský rozpočet,“ ujistil starosta s tím, že půjde o značný zásah do městských financí. Zdůraznil, že městský majetek je ale třeba dát do pořádku.

„Možná budeme muset ubrat v jiných oblastech, třeba v opravách komunikací. Asi budeme muset odsunout větší investiční projekty. Školními budovami se bude nově zabývat zaměstnanec odboru investic. Uleví to ředitelům a zmíněný pracovník s nimi vypracuje dlouhodobý plán oprav. Bude to udělané skutečně odborně a efektivně,“ dodal starosta Jan Vrba.

V Chebu v současné době funguje v městských objektech sedm základních škol, umělecká škola a pět škol mateřských. Podle Pagáče město ročně na provoz škol dává ze svého kolem 40 milionů korun.