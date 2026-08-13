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Budova má špatnou statiku, zdůvodnila firma odstoupení od rekonstrukce školy

Petr Kozohorský
  11:03
V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické školy. | foto: ČTK

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...
V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...
Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu...
Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu...
8 fotografií
Dlouhodobě nevyřešená statika objektu je důvodem, proč společnost PKS odstoupila od zakázky rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav budovy je podle jejího vyjádření daleko horší, než popisovala projektová dokumentace. Krok firmy nyní kraj analyzuje s advokáty.

„Na stavbě byl zjištěn mnohem horší statický stav, než předpokládala smluvní projektová dokumentace,“ uvedl Jaroslav Kladiva, ředitel PKS stavby a.s. Práce podle vyjádření firmy už v listopadu loňského roku zastavil statik.

„Investora jsme následně požádali o novou projektovou dokumentaci, abychom mohli ve stavbě pokračovat. I když jsme se snažili s krajem dohodnout, není do dnešního dne vyřešen ani nový projekt, ani statika objektu,“ doplnil Kladiva.

Vážné problémy se statikou. Rekonstrukce keramické školy potrvá déle

Kraj podle vyjádření společnosti vyslovil názor, že by si firma PKS stavby měla sama dopracovat potřebné dokumenty. S tím ovšem společnost nemohla souhlasit, protože při takto velké změně statiky je nutné prostřednictvím generálního projektanta vypracovat řádnou změnovou projektovou dokumentaci v souladu s platnými předpisy.

„Vzniklá situace nás velmi mrzí a v historii naší firmy jsme nikdy nebyli nuceni od smlouvy o dílo odstoupit. Maximálně jsme se snažili o nalezení řešení vzniklé situace, ale bez platné změnové dokumentace, reagující na skutečný statický stav rekonstruovaných objektů, není možné v realizaci podle uzavřené smlouvy pokračovat,“ dodal ředitel stavební firmy.

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické školy.
V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické školy.
V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické školy.
Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu objektu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.
8 fotografií

Podle mluvčí krajského úřadu Jitky Čmokové přitom kraj už předtím sám zvažoval odstoupení od zakázky.

„Karlovarský kraj v uplynulých týdnech komunikoval se zhotovitelem a představil mu záměr odstoupení od smlouvy o dílo ze strany Karlovarského kraje. Tyto úvahy kraj vedl z důvodu několikaměsíční nemožnosti získat dohodu smluvních stran ve věci dodatku týkajícího se změny ceny a na termín vázanou úpravu etapizace projektu,“ uvedla Čmoková.

„Zadavatel, kterým je kraj, podle vyjádření odmítal nést vyšší náklady než náklady oprávněné, respektive náklady dle smluvních podmínek. Z tohoto pohledu vnímá nynější odstoupení od smlouvy ze strany společnosti PKS stavby a.s. spíše jako strategický krok než jako krok jednoznačně právně a věcně podložený. Odstoupení od smlouvy nyní kraj analyzuje ve spolupráci s advokátní kanceláří,“ dodala Čmoková.

Sklář a keramik. Karlovarská střední škola obnoví dva tradiční učební obory

Podle ní se od samého počátku rekonstrukce školy jednalo o mimořádně náročný projekt, a to jak z hlediska jeho rozsahu, tak technické a organizační náročnosti. V průběhu realizace měl podle ní Karlovarský kraj včetně smluvních partnerů na stavbě důvodné obavy, že zhotovitel naráží na limity svých možností při plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

„Nyní vyhodnocujeme veškeré právní a věcné okolnosti vzniklé situace a budeme postupovat tak, aby byly v maximální možné míře ochráněny zájmy kraje, projektu i jeho financování,“ doplnila Jitka Čmoková.

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