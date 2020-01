Matematika i přírodní vědy na jednom místě. Chodov chystá malou Techmanii

„Ředitel sokolovského gymnázia zpracovává a připravuje dokumentaci. Na základě toho, co připraví, budeme hledat finance,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč. Sám o novém centru pracovně mluví jako o malé Techmanii.



A právě ředitel sokolovského gymnázia Jiří Widž zase novinku označil za centrum aplikované techniky.

„Jde o projekt Karlovarského kraje, na kterém spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Její zástupci nám dali návrh, co by v něm mohlo být,“ přiblížil. Začít by se podle něj mohlo v září, nyní je to otázka stavebních úprav.



„Budova v Chodově je sto let stará a je potřeba trochu do ní investovat a trochu ji předělat,“ doplnil Jiří Widž. Novinka by měla sloužit zájemcům o aplikovanou techniku, a to od malých dětí až po dospělé.

„Půjde o žáky základních a středních škol, možná bychom tam mohli některé věci ukázat i mateřinkám. Centrum by ale bylo i pro učitele, aby se v něm mohli scházet a pracovat s ním,“ popsal ředitel. Náplň centra bude podle něj velice moderní a schovaná za ní bude matematika, fyzika či podpora přírodních věd. „Domnívám se, že příští školní rok už by mělo být jasno a v Chodově už se určitě bude něco dít,“ řekl Jaroslav Bradáč.

Chodov nechce o jedinou střední školu přijít

Technické centrum má kladnou odezvu i u chodovské radnice. Právě její zástupci usilovali o to, aby jediná střední škola v Chodově nezanikla. Starosta Patrik Pizinger považuje centrum aplikované techniky za velmi vhodnou náplň.

„Projekt mi představil pan ředitel Widž a je to přesně to, co teď v regionu budeme potřebovat. Tedy inovace, nové myšlenky a aplikovanou vědu, což vnímám i jako budoucí a velmi kvalitní náplň našeho chodovského gymnázia. Jsem za to moc rád,“ uvedl.

Zároveň doplnil, že je město připravené projekt podpořit i pomoci s jeho uskutečněním. „Vnímám to jako krok ke stabilizaci střední školy v Chodově. Samozřejmě stoprocentní jistotu nemáme nikdy, protože vždycky potřebujeme žáky a musíme nabídnout tak atraktivní obor, abychom je našli,“ podotkl Patrik Pizinger.

Podle něj snad už pominula doba, kdy se o existenci chodovského gymnázia mluvilo s otazníky, a nyní už je jeho budoucnost jasná.

Krajští zastupitelé schválili sloučení chodovského a sokolovského gymnázia loni v září s tím, že škola v Chodově přestane nabízet zájemcům osmiletý studijní obor.

Poslední velké změny ve struktuře krajských škol přichystala regionální vláda před zhruba dvěma lety. Platit začaly od 1. ledna 2018 a týkaly se slučování, nebo naopak rozdělování škol a dotkly se nejdecké střední školy s učilištěm, loketské průmyslové školy, zemědělské školy v Dalovicích a učiliště v Horním Slavkově. Úpravy přitom tehdy provázely výhrady opozice i třeba starostů jednotlivých měst.