Turisty bude o prázdninách na Ašsko vozit legendární autobus Škoda RTO

Autobus cestující poveze za historickými zajímavostmi lokality i na kulturní či sportovní akce až na na vrch Háj. „Prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem chceme prezentovat Goethovo náměstí, park Historie či pozvat lidi na Time Trip, kdy jim ukážeme pomocí virtuální reality, jak vypadala Aš v době svého rozkvětu,“ uvedl Zdeněk Soukup, který má na ašské radnici na starosti cestovní ruch.

Návštěvníky jistě potěší chvíle v ašských muzeích. „A jelikož letos slaví naše rozhledna 120 let, tak i vrch Háj je jasná zastávka, která nesmí chybět. S tím také souvisí i nové turistické značení památných míst, takže cesta na rozhlednu bude příjemnější a poutavější,“ slibuje Soukup.

Projekt je zaměřený na lázeňské hosty a návštěvníky Františkových Lázní. V rámci fakultativních výletů jim nabídne poznávací výlety do Aše a okolí.

Zážitkovou jízdu ale mohou využít i místní. Například se mohou vypravit do nejbližšího lázeňského města na zmrzlinu, navštívit hrad Seeberg, františkolázeňský Aquapark, český Yellowstone Soos a podobně. Jednorázové jízdné vyjde na padesát korun, děti do třinácti let pojedou zdarma. Jízdní řády je možné najít na webových stránkách města Aš.

Novinkou bude také sobotní takzvaný „party bus“, který bude svážet zájemce z Františkových Lázní a Hazlova na ašské kulturní akce, které převážně pořádá kulturní centrum LaRitma. Jedná se zejména o Beerfest, Slavnosti rozhledny, Slavnosti města Aš, koncert skupiny Alkehol či oblíbené letní kino.

„Výhodou je, že se lidé z Hazlova a Františkových Lázní mohou v Aši dobře bavit, dopřát si nějaký drink a přitom nemusí řešit odvoz. Autobus vždy jede zpět po ukončení akce. To je, myslím, velký benefit,“ dodal Zdeněk Soukup.