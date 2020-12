První skiareály v Karlovarském kraji otevřely, jiné čekají na ochlazení

„Pokud to tedy počasí dovolí,“ upřesnil Petr Zeman, jeden ze spolumajitelů společnosti Skiareál Klínovec.



Například na Plešivci ale zatím neotevřeli. „Teplé počasí nám bohužel nedovoluje zasněžovat,“ informuje na své webové stránce provozovatel lyžařského areálu.



Na vrcholku Plešivce tak spoléhají na vlnu ochlazení, kterou meteorologové předpovídají na konec tohoto týdne. „Pracujeme s předpokladem, že po svátcích otevřeme první část.“

Lepší je situace na vrcholku Bleibergu. V areálu Bublava mají lyžaři k dispozici dvě sjezdovky ze sedmi, jedou i tři vleky. Majitelé letos investovali do zasněžovacího systému.



„Moderní systém, který zahrnuje šest nových sněžných děl a tyčí, jsme dokončili v půlce listopadu,“ konstatoval vedoucí areálu Bohumil Havel.

První lyžaře už přivítali i v areálu v příhraničních Potůčkách. Sportovci zde mají k dispozici více než půlkilometrovou sjezdovku.

I když se vleky rozjely, k ideálu má situace v Krušných horách ještě daleko. Kvůli protiepidemickým opatřením je totiž velice omezená, respektive úplně vyloučená možnost ubytovat se v některém z hotelů či penzionů. „Možná někdo bude v apartmánech, ale to bude jen pár lidí,“ obává se Petr Zeman z Klínovce.

Na druhou stranu jsou ale klienti krušnohorských lyžařských center zvyklí na jednodenní výlety. „Jsme v pohodlné dojezdové vzdálenosti od Prahy či Plzně, takže o jednodenní turisty nouze není. Spíš nás mrzí, že úplně vypadne německá klientela,“ doplnil jednatel Skiareálu Klínovec.

Pronajímatelé chalup jedou dál

Zpřísněná epidemiologická opatření, která začala platit v pátek, zaskočila klienty i cestovní agentury. Některé ihned nabídky na pronájem horských chat a chalup pozastavily. Vypadá to ale, že to bylo předčasné. „Pokud poskytuje krátkodobý pronájem, může v souladu se stávajícími opatřeními majitel svou nemovitost pronajmout. Zároveň ale zodpovídá za to, jestli tu nabídku činí v souladu s opatřeními,“ upřesnil pro web ct24.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ani ministr zdravotnictví Jan Blatný nevyloučil, že by kompletní rodiny mohly cestovat bez rizika.

Právě na toto jeho vyjádření se odkazují oslovení majitelé a provozovatelé chalup. Mezi nimi Hana Nucová, která v Krušných horách pronajímá v rámci bezkontaktního ubytování hned čtyři horské chalupy v Abertamech a okolí. Na většině z nich má o Vánocích a na silvestra plno, teď ale všechny klienty znovu obvolává nebo volají oni jí.

„Pro mě se změnilo jen to, že musí přijet pouze jedna rodina. V některých případech si chalupu pronajaly rodiny dvě, to pak vracím zálohy, pokud se klienti rozhodnou nepřijet,“ upřesňuje majitelka. V případě, že chce přesto alespoň jedna z rodin dorazit, nabízí na pobyt slevu.

Zmatení klienti volají i majiteli horské chalupy na Bublavě. Vejde se sem až osm lidí a plno měl původně až do silvestra. „Teď pár lidí rezervace zrušilo, což chápu. Každopádně trvám na tom, aby přijížděly jen rodiny, partičky kamarádů ubytovávat v žádném případě nebudeme,“ dodal majitel, který si nepřál být jmenován. „Nikdy nevíte, zdali si to vláda nerozmyslí a nebude po nás vyžadovat sankce,“ vysvětlil.