Na Klínovci už jedou sněžná děla, Plešivec začne chystat sjezdovky v prosinci

„Rezervační poplatek stojí 650 tisíc korun na měsíc. Navíc se musíte rozhodnout s měsíčním předstihem. To znamená, že pokud bych chtěl začít zasněžovat v listopadu, musím poplatek uhradit už v říjnu,“ vysvětlil stěžejní důvod, proč na Plešivci vyčkávají, jednatel tamního skiareálu Petr Voráček.

Menší lyžařská centra jsou podle něj v tomto ohledu ve výhodě. „Tam zasněžování zapnou, vypnou a zaplatí jen to, co spotřebují. Velké skiareály musejí hradit rezervaci. A to je masakr,“ postesknul si.

Dalším důvodem, proč zatím se spuštěním sněhových děl vyčkávají, je nevyzpytatelnost počasí. „Chce to, aby mrzlo několik dní v kuse. Jenomže teď se má na konci týdne zase oteplit,“ doplnil.

S rizikem, že o část technického sněhu přijdou, počítají na klínoveckých sjezdovkách. Tam od středečního rána jede zasněžovací technika naplno. „Byli jsme vždy trochu jiní. Zákazníky nezajímá, jestli máme zaplacené nějaké poplatky,“ uvedl majitel skiareálu Petr Zeman.

18. prosince 2023

Navíc jsou podle jeho zkušeností lyžaři čím dál tím náročnější. „Ještě v devadesátých letech jim stačila doslova slupka sněhu. Teď požadují dokonale upravené sjezdovky,“ doplnil.

I proto na Klínovci využívají doslova každou mrazivou chvilku. „Kdyby měly přijít třeba přívalové deště, do zasněžování bychom asi nešli. Nic takového ale přijít nemá,“ řekl v souvislosti s avizovaným oteplením na konci týdne Zeman.

Odhadnout, kdy na sjezdovky vyrazí první lyžaři, je podle něj velice těžké. Připustil, že při aktuálně mrazivých dnech a nocích nedokážou vyrobit tolik technického sněhu, aby dokázali sjezdovky upravit. „Pokud ale přijde další takové období, kdy bude mrznout alespoň tři až čtyři dny v kuse, dokážeme v řádu několika dnů první sjezdovky spustit. Doufám, že to bude v první dekádě prosince, nejpozději v jeho polovině,“ dodal Petr Zeman.

Jak na Klínovci, tak na Plešivci pokračuje akce, při níž si mohou lyžaři v předstihu koupit permanentky za zvýhodněnou cenu. Slevy ovšem postupně klesají. Poslední šanci získat výhodnější cenu mají v případě Klínovce 16. prosince, na Plešivci pak slevová akce skončí o čtyři dny později.