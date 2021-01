Lidi odhánět nebudeme, nejsme policie a konfliktů přibývá, hlásí skiareál

Vláda čtvrtečním nařízením zpřísnila uzávěru skiareálů, takže lanovky už by neměly vozit ani pěší turisty. Po neděli ovšem začíná první turnus jarních prázdnin, a tak se skiarály obávají velkého přílivu turistů a s tím i většího nepořádku na svazích.

Podle Hany Hoffmannové je Klínovec oficiálně uzavřen, upozorňují na to i cedule. Na sjezdovky ale přesto zavítá denně několik desítek lidí.



Návštěvníci využívají svahy k sáňkování a bobování, někteří tam i přes zákaz lyžují. Celý areál nelze kvůli jeho velké rozloze oplotit.

„Nebudeme suplovat práci policie, honit někoho po kopci a vyhánět ho. Musí si to zabezpečit stát a ne my, není to v naší pravomoci,“ uvedla Hoffmannová.



Velký nával turistů očekává Klínovec se začátkem jarních prázdnin. Provozovatelé se obávají nepořádku a nedodržování vládních nařízení.



„Přibývá i nepříjemných konfrontací s návštěvníky. Myslí si, že jsou na veřejném prostranství, nerespektují to, že se pohybují na soukromém pozemku,“ řekla Hoffmannová.

„Někteří lidé po sobě neuklízejí odpadky, někteří nerespektují ani to, že když jdou k výdejnímu okénku, tak si mají nasadit roušku. Pokud bychom byli v provozu, tak jsme schopni do toho zasahovat a lidi na to upozornit,“ doplnila mluvčí.

Vedení areálu stále doufá, že budou moci otevřít co nejdříve. Pravidelně tu zasněžují a upravují nový sníh, pracují také na nových bezpečnostních prvcích. Do zahájení zimní sezony investovali přes 120 milionů korun, podle mluvčí situaci nezachrání ani státní ohlašované finanční kompenzace.

Vedení areálu zatím nechce propouštět své zaměstnance, ale situaci kvůli finančním výpadkům intenzivně řeší.