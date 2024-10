Oblevy mění plány investic skiareálů, návštěvníky lákají na zlevněné skipasy

Na Klínovci tak slevová akce běží až do 25. prosince, na Plešivci pak skončí o pět dní dříve.

„Slevy za předčasný nákup sezonních skipasů startují v tomto týdnu. Do konce října budou permanentky o 40 procent levnější, pak budou slevy postupně klesat. Od 21. prosince pak budeme skipasy prodávat za plnou cenu,“ uvedl Petr Voráček, jednatel Skiareálu Plešivec.

Na Klínovci byla maximální sleva 35 procent, tato možnost ovšem vypršela 15. října. Teď se budou slevy, podobně jako na Plešivci, postupně snižovat. „Na e-shopu se také nezdraží náš dlouhodobě nejprodávanější skipas, tedy jednodenní pro dospělého,“ podotkl Petr Zeman, majitel klínoveckého skiareálu.

U zbývajících produktů ovšem podle něj bylo mírné zdražení po dvou letech neměnných cen nutné. „Pohybuje se však okolo pouhých pěti procent, což je oproti extrémnímu nárůstu nákladů jen minimální rozdíl. Od posledního navýšení cen skipasů v roce 2022 vzrostly provozní náklady areálu o více než 30 procent. Areál to však doposud nesl sám, aby návštěvníci nemuseli pocítit zdražení,“ vysvětlil Zeman.

Provozovatelům skiareálů ovšem udělala loňská zima pořádný škrt v plánech investic. Neustálé oblevy a s nimi spojená nutnost uzavřít sjezdovky dříve s sebou nesly ztráty v desítkách milionů korun.

„Po covidových sezonách jsme doufali, že se nám podaří vysoké ztráty dohnat. Nicméně další zimy jsme čelili nové výzvě v podobě výrazného oteplení,“ řekl majitel klínoveckého areálu.

Musel proto přehodnotit investiční záměry a odložit realizaci některých větších projektů. Pracuje na nich ale dál. „Jenom projekty stojí miliony. Jde například o nové retenční nádrže a čerpadla, ale také o novou lanovku na Neklid či do Německa. Teď tedy děláme práci, jejíž výsledky návštěvníci areálu uvidí až za několik let,“ doplnil Zeman.

Právě po zkušenostech z loňské zimy investovali na Plešivci peníze do posílení zasněžování. „Pořídili jsme deset nových zasněžovacích tyčí,“ potvrdil jednatel areálu Petr Voráček. Operativnějšímu řešení, kde zasněžovací stroje instalovat, pak pomůže nové zařízení, kterým Plešivečtí vybaví jednu z roleb.

„Jde o přístroj na měření vrstvy sněhu. Díky němu budeme vědět, kde je ho dostatek, a kde naopak chybí,“ řekl jednatel. Společně s úpravou vodotečí, kdy se na místech, kde dřív nebyla voda, objevila, tak před nadcházející sezonou na Plešivci investovali přibližně šest milionů korun.

Podle Petra Zemana zkušenosti z uplynulých let ukazují nutnost posílit letní část sezony. „Břímě letních investic a vícenákladů tedy stále leží na bedrech úspěšnosti zimních sezon,“ řekl s poukazem na to, že letošní letní sezona byla co do počtu návštěvníků přibližně stejná jako vloni. „Jedině to může stabilizovat celoroční ekonomiku areálu a celé oblasti a zajistit i dlouhodobou zaměstnanost,“ dodal.