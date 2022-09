Krušnohorské lyžařské areály řeší nárůst energií, skipasy podraží

Přesto z největšího areálu na Klínovci zní jasný vzkaz: „Sjezdovky upravíme, děj se co děj!“ Podle majitele Skiareálu Klínovec Petra Zemana si už kvůli věrným klientům nemohou dovolit nechat sjezdovky zavřené.

„I kdybychom měli skončit ve ztrátě, bude nadcházející sezona bez omezení. Pojedeme v plném provozu,“ přislíbil Zeman. Nezastírá, že bude složitá. „Zastropování cen elektřiny na deseti korunách je hrozné, ale pořád lepší než žádné,“ konstatoval.

Dopředu pak avizoval, že si situace vyžádá zvyšování cen jízdného. „Ale ne dramatické,“ podotkl.

Na pokladnách přímo u sjezdovek se podle Zemanova předpokladu zvýší cena o deset až jedenáct procent, v on-line předprodeji pak o sedm.

Jestli na Plešivci otevřou, zatím nevědí

Jenom o pár kilometrů dál, na vrcholku Plešivce, už tak opatrně optimistická nálada nepanuje.

„Jestli otevřeme, zatím nevím,“ uvedl jednatel skiareálu Petr Voráček. Podle jeho názoru většina provozovatelů lyžařských areálů hledá úsporné varianty provozu v nadcházející sezoně. „My jsme zatím zvažovali jedinou. Neotevřít,“ řekl jednatel.

To bylo ale ještě v době před zastropováním cen. Nyní na Plešivci zvažují různé varianty. Třeba zasněžit a později otevřít jen část areálu. „Ani to ale není tak jednoduché. Jednotlivé sjezdovky jsou natolik propojené, že je obtížné zprovoznit jenom část z nich,“ nastínil Petr Voráček možný problém. To, jak bude sezona vypadat na Plešivci, bude podle jeho názoru jasnější v listopadu.

Bublava doufá, že zdražení lidi neodradí

Uzavření Skiareálu na Bublavě se majitel neobává. Věří, že tuzemští i zahraniční hosté dají přednost českým sjezdovkám před Alpami.

„Pro letošní sezonu budeme muset zdražit skipasy, ovšem rozumně. Určitě to nebude o několik desítek procent, ale zdražují se i jiná střediska, tudíž nejsme výjimkou. Nebojíme se, že přijdeme o návštěvníky. Pro spoustu areálů ale budou letošní ceny energií likvidující. Jezdí k nám především německá i česká klientela a navzdory dražším pohonným hmotám bude levnější si zalyžovat v příhraničí než v Rakousku či Itálii,“ řekl ředitel areálu Bublava Jiří Lhota.

„Nejdražší na tom všem bude spotřeba energie na vlecích a pohonných hmot do skútrů či aut. Provoz zasněžovacího systému je také velice nákladný, bez toho areály otevřít ani nemohou. Pro letošní sezonu máme sjezdovky i celý areál připravený a pevně věříme, že zvýšené ceny návštěvníky neodradí,“ dodal Lhota.

Od vysokých nákladů na zasněžování sjezdovek by mohl ulevit dostatek přírodního sněhu. Kolik ho ale na začátku zimy bude, si Rudolf Kovařík, pozorovatel počasí ze Šindelové, netroufá tipnout.

„Někdy po 4. listopadu to začne. Začátek zimy bude srážkově bohatší, ale jestli to bude sníh, nebo déšť, je podle současných indicií těžké říct. Do prosince není nic jistého. A na předpověď na leden a únor příštího roku je zatím brzy,“ naznačil Rudolf Kovařík.