Skauti staví „moudrou“ klubovnu za 25 milionů, shání peníze na vybavení

Autor: ,
  14:03
V Habartově na Sokolovsku pokračuje výstavba „moudré“ skautské klubovny skautského střediska Dýmka Habartov. Skauti si na základnu za zhruba 25 milionů korun sehnali peníze z několika různých zdrojů včetně sbírky. Nyní vypsali další sbírku na vybavení klubovny.
Fotogalerie4

Vizualizace podoby nové skautské klubovny v Habartově | foto: Dýmka Habartov

Klubovna bude sloužit 120 skautům všech věkových kategorií. Aktuálně se na stavbě modulového objektu montovalo první nadzemní podlaží.

„Moudrá klubovna bude první svého druhu u nás. Stavba se ale bohužel podařila vysoutěžit za cenu zhruba o 1,5 milionu vyšší, než byl předpoklad. Rezerva, kterou jsme se chystali použít na vybavení, tak šla do výstavby. Na vybavení interiérů proto sháníme další prostředky, zhruba 600 tisíc korun,“ uvedl skautský vedoucí Lukáš Cupal.

Na vybavení kuchyně mají skauti podanou žádost o dotaci přes Místní akční skupinu Sokolovsko.

Zbytečné krajské budovy mohou najít nové využití, hájenku získali skauti

Středisko získalo dotaci přes 16 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace, dva miliony přispěl Karlovarský kraj, 1,5 milionu nadace PPF a čtyři miliony město Habartov. To také celou akci předfinancovalo.

Více než milion korun sehnali skauti prostřednictvím sbírky. Další sbírka už běží a veškeré informace o plánech na vybavení klubovny habartovští skauti podle Cupala pravidelně aktualizují na svém webu.

Vizualizace podoby nové skautské klubovny v Habartově
Základní kámen nové klubovny položili habartovští skauti v dubnu loňského roku.
Vizualizace nové klubovny
První studie klubovny skautů v Habartově
4 fotografie

Budova klubovny bude úsporná na spotřebu energií. Do budoucna by měla poskytnout zázemí i pro dětskou skupinu, skautskou školku, cvičení rodičů s dětmi nebo kurzům pro veřejnost. Středisko by mohlo hostit workshopy, sportovní soustředění nebo amatérské divadlo, nabídne i možnost ubytování. V plánu je i komunitní zahrada nebo lezecká stěna.

V Habartově žije téměř 5 tisíc obyvatel. Skautské středisko zde vzniklo v roce 1969. Členská základna se stále rozrůstá a habartovští skauti přijímají stále mladší členy. Pořádají aktivity i pro rodiče s batolaty. Nová klubovna tak vyřeší i problémy s nedostačující kapacitou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

Skauti staví „moudrou“ klubovnu za 25 milionů, shání peníze na vybavení

V Habartově na Sokolovsku pokračuje výstavba „moudré“ skautské klubovny skautského střediska Dýmka Habartov. Skauti si na základnu za zhruba 25 milionů korun sehnali peníze z několika různých zdrojů...

18. srpna 2025  14:03

Riziko lesních požárů roste, hasiči kvůli hrozbě apokalypsy mění taktiku

V souvislosti se změnou klimatu vzroste v nejbližších letech v Karlovarském kraji riziko lesních požárů. A to víc než čtyřnásobně. Zjistila to unikátní studie, kterou si hasiči nechali zpracovat na...

18. srpna 2025  9:25

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

17. srpna 2025  11:24

Střecha věže bývalé tvrze vzniká na základě historických fotografií

Věž bývalé tvrze v Pomezné na Chebsku bude už brzy vypadat jako kdysi. Památka aktuálně získává vysokou střechu, jejíž projekt vznikl podle dobových fotografií. Hotovo má být v září. Stavba, která je...

17. srpna 2025  10:30

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:15

Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském...

15. srpna 2025  15:20

Tradiční výroba v regionu nezanikne, střední škola znovu otevře obor sklář

Vzít do ruky sklářskou píšťalu, nabrat taveninu, fouknout a vytvořit pohár, vázu či umělecký objekt. V Karlových Varech se bude možné od základů naučit tradiční sklářské řemeslo, které patří k...

15. srpna 2025  13:20

Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za...

15. srpna 2025  9:43

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

14. srpna 2025  15:16

Ohře láká vodáky i přes výkyvy počasí, roste zájem o nadstandardní služby

Vodácká sezona je letos na řece Ohři v Karlovarském kraji zatím přes výkyvy počasí dobrá, o půjčování vybavení je průměrný zájem. Stále více vodáků využívá možnosti nechat si přepravit zavazadla...

14. srpna 2025  14:17

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

14. srpna 2025  9:50

Kvůli plynové pistoli vtrhl do bytu a zmlátil své známé. Za chvíli už měl želízka

Nezvanou návštěvu měli dva muži v bytě v Chodově na Sokolovsku. Jejich známý z Karlovarska si tam večer přišel pro plynovou pistoli. Získal ji až poté, co oba zbil a jednoho z nich přiškrtil. Za...

13. srpna 2025  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.