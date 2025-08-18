Skauti staví „moudrou“ klubovnu za 25 milionů, shání peníze na vybavení

Klubovna bude sloužit 120 skautům všech věkových kategorií. Aktuálně se na stavbě modulového objektu montovalo první nadzemní podlaží.
„Moudrá klubovna bude první svého druhu u nás. Stavba se ale bohužel podařila vysoutěžit za cenu zhruba o 1,5 milionu vyšší, než byl předpoklad. Rezerva, kterou jsme se chystali použít na vybavení, tak šla do výstavby. Na vybavení interiérů proto sháníme další prostředky, zhruba 600 tisíc korun,“ uvedl skautský vedoucí Lukáš Cupal.
Na vybavení kuchyně mají skauti podanou žádost o dotaci přes Místní akční skupinu Sokolovsko.
Středisko získalo dotaci přes 16 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace, dva miliony přispěl Karlovarský kraj, 1,5 milionu nadace PPF a čtyři miliony město Habartov. To také celou akci předfinancovalo.
Více než milion korun sehnali skauti prostřednictvím sbírky. Další sbírka už běží a veškeré informace o plánech na vybavení klubovny habartovští skauti podle Cupala pravidelně aktualizují na svém webu.
Budova klubovny bude úsporná na spotřebu energií. Do budoucna by měla poskytnout zázemí i pro dětskou skupinu, skautskou školku, cvičení rodičů s dětmi nebo kurzům pro veřejnost. Středisko by mohlo hostit workshopy, sportovní soustředění nebo amatérské divadlo, nabídne i možnost ubytování. V plánu je i komunitní zahrada nebo lezecká stěna.
V Habartově žije téměř 5 tisíc obyvatel. Skautské středisko zde vzniklo v roce 1969. Členská základna se stále rozrůstá a habartovští skauti přijímají stále mladší členy. Pořádají aktivity i pro rodiče s batolaty. Nová klubovna tak vyřeší i problémy s nedostačující kapacitou.