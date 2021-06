Místo ostrovských kasáren vznikne obří skatepark a zeď pro sprejery

Část peněz na přestavbu areálu by měla jít z programu na opravy takzvaných brownfieldů.

„Náklady se v tuto chvíli totiž odhadují na více než 30 milionů korun a polovinu by měla pokrýt právě dotace od ministerstva pro místní rozvoj,“ upřesňuje místostarosta města Marek Poledníček s tím, že studie na výstavbu multifunkčního areálu už existuje a nyní se objednává projektová dokumentace.

První část přestavby, která odstartuje ještě letos, by měla být hotová do konce příštího roku. Město chce začít tím, že prostor, kde po celá desetiletí sídlila místní vojenská posádka, rozdělí na dvě části.



„Ten areál je totiž obrovský, takže jednu třetinu si město ponechá na provozní účely a od zbytku ji oddělí zdí, která by měla zároveň sloužit jako legální stěna pro sprejery,“ pokračuje místostarosta.

Ve druhé fázi se zrekultivuje plocha, na které vojáci kdysi skladovali těžkou techniku, a tak se vytvoří prostor pro inline dráhu, dynamické houpačky a kolotoče pro větší děti a také pumptrackovou dráhu pro cyklisty.

„Zároveň se začne budovat nový betonový skatepark, protože ten stávající je před koncem své životnosti. Nosné konstrukce už jsou leckde prohnilé, a tak jsme nyní do jeho oprav investovali přes milion korun. Chceme, aby hlavně bikeři měli kde jezdit, než bude nový skatepark hotov. Ten by měl být kapacitně o padesát procent větší nežli ten stávající,“ dodává Poledníček.

Nakonec by měl za klášterem vyrůst také krytý skatepark včetně sociálního zázemí. Přestavět se má kvůli němu stávající hala, která tu po vojácích zbyla. Celý areál bude mít také osvětlení, stálou správu, kamerové zabezpečení a v budoucnosti by zde mohla stát i kavárna.

Čekají víc lidí než na náměstí

Město nechtělo areál vymýšlet jen od stolu, a tak pozvalo ke spolupráci i místní komunitu bikerů a skejtařů, mezi nimi i Martina Soukupa, jednoho z provozovatelů skate akademie v Karlových Varech.

„Přišlo nám fajn, že bychom tu mohli jednou organizovat eventy pro děti a třeba i otevřené tréninky pro veřejnost. Tak jsme po dohodě s městem vytvořili jakousi naši vizi, jak by mohl Homospot, což je náš pracovní název pro areál, vypadat. Když jsme pak viděli vizualizaci připravovaného projektu, bylo to velmi podobné naší představě o tom, co by měl městský areál tohoto druhu obsahovat. Nakonec jsme spojili bikery, skejťáky, ale i koloběžkáře a ladili finální podobu tak, aby byly všechny komunity spokojené,“ přibližuje Martin Soukup genezi spolupráce s městem na projektu.

„Když se to fakt dobře uchopí, tak si dovedu představit, že bude areál navštěvovanější než náměstí,“ usmívá se Soukup.

Kromě sportovních akcí, kempů a závodů tu bude podle něj i prostor pro koncerty, výstavy, různé workshopy a další akce. „V některých městech v regionu vídám podobné areály, ale je velká ostuda, jak fungují. Věřím, že v Ostrově vznikne něco ojedinělého, fungujícího a funkčního pro lidi,“ uzavírá Soukup.