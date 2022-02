Možná není vše ztraceno a skatepark v Chebu bude, rozhodnou zastupitelé

„My jsme původně počítali s tím, že skatepark se letos bude stavět. Jenže před koncem roku ta stavba zůstala pod čarou. Teď se však ukazuje, že výsledky přece jen nebyly tak špatné. Proto jsme si mohli dovolit tento bod znovu zařadit na program jednání rady a rada jej skutečně schválila,“ uvedl zástupce chebského starosty Ladislav Hrubý.

Připomněl, že pokud plánu dají zelenou zastupitelé, bude to už třetí tendr, který v této souvislosti město vypíše.

„Předchozí dvě soutěže město zrušilo, protože se vždy přihlásil jen jeden uchazeč a nabídková cena dalece přesahovala odhadované náklady. Tentokrát jsme stanovili maximální částku, přes kterou nepůjdeme, a to 17 milionů korun včetně daně. Ta soutěž bude zahájena poté, co projde zastupitelstvem rozpočtové opatření. V ideálním případě se nám podaří vybrat zhotovitele do konce března a firma pak bude mít 150 dnů na výstavbu samotného parku. V takovém případě by mohlo být hotovo do konce srpna. Při pozdějším termínu dokončení hrozí, že bude stavba kolidovat s atletickým mistrovstvím republiky, které by se mělo konat 4. září na Zlaté dráze,“ nastínil Hrubý.

Ten rovněž předeslal, že město zatím neví, zda se vůbec někdo do soutěže přihlásí.

„Skatepark není tuctová ulice, kdy se na tu práci hlásí až deset uchazečů. Navíc jde o stavební práce, které dělá jen několik firem v Česku. V předchozích tendrech se přihlásil vždy jeden zájemce. V obou případech jsme ale soutěž zrušili,“ konstatoval Hrubý. Doplnil, že cena se tehdy vyšplhala přes 21 milionů korun.

„Nová cena je určitým kompromisem, protože v době, kdy se o parku začalo mluvit, jsme začínali někde na osmi milionech. Je jasné, že za tu cenu se při dnešním vývoji už takový areál postavit nedá. Ale máme nějaké rozpočtové možnosti a nad těch 17 milionů jít nemůžeme,“ dodal Hrubý.

Skatepark bez hluku

Prostor určený milovníkům rychlých prkýnek pracovně nazvaný Skateplaza Cheb by měl vyrůst na okraji sportovního a odpočinkového areálu na levém břehu řeky Ohře směrem ke Koželužské ulici. Jeho podobu navrhl na základě požadavků místní skateboardové komunity specializovaný architektonický ateliér U/U Studio.

„Jednotlivé prvky nebudou mít podobu dříve používaných kovových ocelových konstrukcí, ale půjde o betonové tvarované plochy a monolity, což by mělo mimo jiné přispět i k minimalizaci hluku. Součástí skateparku budou také travnaté a mlatové odpočinkové plochy. Počítá se rovněž s výsadbou nových stromů nebo předěláním jednoho pítka na fontánu,“ upřesnil mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič.

O novém skateparku se v Chebu mluví už více než deset let. Zvažovaly se nejrůznější lokality, kde by mohlo sportoviště vyrůst. Pokaždé se avšak objevil nějaký problém.

„Nakonec se zdá, že jsme našli ideální místo, které má svoje bonusy. Protože zde nikdo nebydlí, nebude tolik vadit hluk. Poohří je zároveň hojně navštěvované a do jisté míry zde bude i dozor, protože stadion v sousedství má správce. Celé sportoviště je navíc koncipované jako otevřený prostor,“ uvedl už před časem starosta Antonín Jalovec.