Učitelé ze Skalné zasvěcují kolegy do tajů digitálních technologií

Skalenští se tak zařadili mezi osm míst v republice, kde už podobná centra fungují. Za jejich vznikem stojí nezisková organizace Elixír do škol. Ta se snaží podpořit výuku technických a přírodovědných předmětů, zejména na základních a středních školách v Česku.

„Jedná se v podstatě o kolegiální vzdělávání učitelů. U nás se kantoři dozvědí, jak si ochočit digitální technologie, jak s nimi pracovat a jak je využít přímo při výuce. Zároveň tu vznikl prostor pro setkávání, kde se učitelé mohou navzájem inspirovat, předávat si nápady a sdílet vědomosti,“ uvádí Jana Brettlová, učitelka Základní školy Skalná, která má společně s pedagogem Jiřím Mesnerem celý projekt na starosti.

Podle jejích slov je možné využít digitální technologie v jakémkoli předmětu. Pro děti je to atraktivní novinka, která dokáže přitáhnout pozornost. A o tu jde při výuce především. Navíc nejrůznější pracovní listy už není třeba tisknout, ale stačí je vytvořit přímo v počítači.

Vytvoří i webovou stránku

„Žáci mohou psát v textovém či tabulkovém editoru, učí se formátovat text, dělat odstavce a zvolit podobu písma. Naučí se psát emaily, životopisy, nejrůznější texty a prezentace. Prostě to, co by psali rukou, mohou tvořit na počítači. To samé mohou dělat ve všech technických oborech. V matematice a fyzice vytvářejí grafy, zpracovávají čísla a data. Výsledky přetvoří do výstupů,“ popisuje Jana Brettlová.

Právě v Digi centru se mohou učitelé seznámit s aplikacemi, které zjednodušují tvorbu grafů, nebo s programy, jejichž prostřednictvím je možné rýsovat. Digitální grafiku využijí třeba při výtvarné výchově, mohou natáčet i zpracovávat videa. Při dějepisu si vytvoří vlastní webovou stránku, na kterou vkládají různé informace a obrázky.

„To využití je opravu široké, jenže často stojí na tom, že učitelé s těmi technologiemi neumí pracovat a potenciál, který jim nabízejí, tak nevyužívají. Těžko budou své žáky učit třeba to, jak se dělají webové stránky, když to sami neumí. Proto to musíme naučit nejprve samotné kantory, ukázat jim cestu a způsob, jak vše využít,“ míní Jana Brettlová.

Podle jejích zkušeností je velkým problémem, že se řada učitelů digitálních technologií obává. „Jenže zbytečně. U nás zjistí, že je to vlastně jednoduché a že nic nebrání tomu, aby tyto novinky do výuky zařadili. Naším cílem je, aby se využívání techniky stalo přirozenou součástí vzdělávacího systému,“ říká Brettlová.

Připomíná, že velký zájem měli učitelé například o tvorbu QR kódů. Právě jejich prostřednictvím je možné zajímavým způsobem zadat dětem úkoly.

„Do QR kódu jsme schopni vedle samotného zadání či internetové adresy schovat prakticky cokoli, co se pak při hodině využije. Je možné tam poslat vizitky, obrázky, odkazy na různé galerie. Teď jsme začali nabízet i kurz programování pro začátečníky,“ dodává Jana Brettlová.

Vzdělávání v Digi centru se koná vždy každou třetí středu v měsíci a pro učitele základních a středních škol je zdarma. Využít jej mohou ale i vychovatelky školních družin nebo asistenti pedagogů.