Hrad Vildštejn povstal z trosek. Skalná za to dostala cenu Patria Nostra

„Ceny si velmi vážím. Je to uznání práce celého týmu, který na hradu máme. Je to ocenění i pro mého muže, který mne velmi podporuje, a cena je také obrovským poděkováním pro mého otce Miroslava Pumra, který hrad koupil jako ruinu a na své náklady začal s opravami. On byl prvním, komu se podařilo hradu vdechnout opět život a vrátit mu původní krásu,“ řekla majitelka Vildštejna Zuzana Pumrová.

Cena Patria Nostra V prestižní soutěži nebodovali jen Skalenští. Cenu si z Prahy přivezl také starosta Královského Poříčí Michal Kováč. Byla udělena za přeměnu statku Bernard, kde vzniklo centrum řemesel a naučná stezka. Do Prahy jej doprovodil bývalý dlouholetý starosta obce Ivan Stefan, který po celou dobu stál za myšlenkou a následně i realizací obnovy statku.

Ta cenu Patria Nostra převzala společně se starostkou Skalné Ritou Skalovou, architektem Václavem Zůnou a designérem Luďkem Vystydem.



Pumrová prozradila, že v současné době jsou vnitřní prostory hradu zrekonstruované. V přízemí je hodovna, první patro patří rytířskému sálu a ve druhém sídlí hasičské muzeum.

„Ve sklepení, tedy v nejstarší části hradu, najdeme románskou kapli, která slouží i pro svatební obřady. Zároveň je to hradní muzeum, kde vystavujeme předměty, které se našly při rekonstrukci. Jsou tu i dary od bývalých majitelů,“ doplnila Zuzana Pumrová.

Hodnotící komisi zaujala i zásadní proměna podhradí, kterým protéká potok Sázek. Na místě někdejších zahrádek vznikl prostor pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí a vycházkový okruh s rybníčkem a ostrůvkem uprostřed. Celá lokalita se stala dominantou města, do níž zapadá i zdařilá obnova místního kostela sv. Jana Křtitele.

„Bez hradu by Skalná nebyla Skalnou. A platí to i naopak. To, že se za poslední tři desetiletí povedlo naše město změnit k nepoznání, je zásluha všech, kteří se za tu dobu podíleli a podílejí na fungování obce, na veřejném životě. Je vidět, že se nám tu dobře žije, že táhneme za jeden provaz. A to ocenění, to je taková třešnička na dortu,“ konstatovala spokojeně starostka Rita Skalová.

Její slova potvrdil i architekt Václav Zůna, který se podílel na úpravách části podhradí a v současnosti pracuje na přeměně zbytků bývalé zámecké budovy v sousedství hradu na infocentrum, prodejnu a pokoje pro hosty. „V rámci úprav hradu a jeho okolí se sešla dobrá parta. Za takové situace je radost na zvelebování památky pracovat,“ dodal.