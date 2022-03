Na silnici v Karlových Varech hrozí pád skály, uzavírka potrvá dva měsíce

„Byla vypsaná veřejná zakázka, na základě které začala sanace svahu. Situaci ale zkomplikoval fakt, že lázeňské lesy v této lokalitě kácely kvůli kůrovci. Objevily se dva nové skalní výchozy, které jsou oproti původní pozici posunuté o 20 až 30 centimetrů,“ popsal situaci ve svahu nad silnicí náměstek primátorky Petr Bursík.

Ve středu je naplánovaný kontrolní den. Geotechnik a statik na něm mají navrhnout další postup.

Podle Bursíka jsou dvě možnosti, jak hrozbu pádu skály odvrátit. Od zvolené technologie se bude odvíjet i cena za dílo.

„První možností je shodit celé bloky dolů. To by obnášelo udělat na silnici štěrkové lože, do kterého by bloky dopadly. Druhá varianta předpokládá rozbití bloků nahoře a jejich postupné sundavání dolů,“ řekl náměstek.

Cena se bude podle hrubého odhadu pohybovat v řádech statisíců korun.

„Pokud ve středu padne řešení, musíme udělat cenovou nabídku, kterou bude schvalovat rada města,“ uvedl Bursík.

Úplná uzavírka Mariánskolázeňské ulice je naplánovaná maximálně na dva měsíce. „Předpoklad je, že práce začnou co nejdříve,“ dodal náměstek.