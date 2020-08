Lázeňská 5G síť nabrala kvůli koronaviru zpoždění, bude nejspíš v září

„Zkušební provoz jsme omezili na další testování. Paralelně dokončujeme plošné nasazení 5G na území Karlových Varů. Projekt společně s dalšími službami představíme v září,“ potvrdila Kateřina Šantorová z tiskového oddělení společnosti Vodafone.



Na plánech společnosti nic nemění ani zatím stále neuskutečněná aukce nových frekvencí.

„Aukce měla být na podzim a příděly kmitočtů v roce 2021. Samozřejmě jsme schopni pracovat jen se zdroji, které máme k dispozici ve stávajících pásmech. Není tedy možné využít všechny možnosti, které 5G sítě do budoucna nabídnou,“ vysvětlila mluvčí operátora.

Karlovy Vary jsou jedním z pěti měst v České republice, která se zajímají o reálné využití této technologie. „Obecně se dá říci, že mobilní sítě jsou jakýmsi pískovištěm, na kterém se teprve jejich zavedením zjistí, že umožňují používat aplikace, které by předtím málokoho napadly, nebo používat už známé aplikace způsobem, který by málokdo předpokládal,“ konstatoval Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Augmentovaná realita

Předcházející generace, tedy 4G, přinesla fenomén používání sociálních sítí v terénu, zárodky augmentované reality anebo třeba dopravní navigaci v reálném čase. „Věříme, že 5G nabídne městům aplikace, a to nejen v oblasti smart city, o kterých teď ještě nemáme ani tušení,“ uvedl mluvčí.

Město má podle jeho slov několik představ, jak zapojit 5G síť do každodenního života Karlových Varů. Jednou z nich je zmiňovaná augmentovaná realita.

„Loni jsme odzkoušeli pilotní aplikaci augmentované reality pro návštěvníky města, kdy si na Mlýnské kolonádě mohli ve svém mobilním zařízení vyvolat virtuálního průvodce městem v několika jazycích a prohlédnout si Mlýnskou kolonádu, tedy vlastně její 3D model, do nejmenších detailů, a to i z pohledů, ze kterých ji v reálném životě nikdy neuvidí,“ přiblížil projekt Kopál s tím, že 5G síť by mohla tuto atrakci posunout na ještě vyšší úroveň.

Existují však i projekty, které se dotknou také běžného života ve městě. „Technologie by také mohla umožnit například automatizovanou kontrolu dodržování pravidel ve městě, například parkování, vjezd do lázeňského území a podobně, které by již nemuseli fyzicky zajišťovat hlídky strážníků, ale třeba kamerami vybavené vozidlo, které místem jen projede. To by samozřejmě kromě většího pořádku v ulicích také znamenalo nemalou úsporu času a práce pro městskou policii,“ naznačil další možnosti využití rychlého přenosu dat Jan Kopál.