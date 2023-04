Už žádné přebíhání mezi auty, ve Františkových Lázních staví nový podchod

Lidé se po dokončení podchodu dostanou do škol, za nákupy, za sportem či poznáním, aniž by museli kličkovat mezi automobily.

„Nyní se buduje vedle silnice objízdná trasa. Jakmile bude hotovo, převede se doprava na novou komunikaci a na té stávající se začne stavět podchod. To by se mělo stát kolem 12. dubna,“ uvedl františkolázeňský místostarosta Otakar Skala. Podle něho budou po náhradní trase jezdit řidiči až do konce letních prázdnin. Poté by se měla doprava vrátit zpět na silnici I/21.

„Objížďka bude obousměrná, takže nehrozí, že by se tam tvořily kolony, jako to bývá v místech, kde je pouze jeden pruh komunikace a dopravu řídí světelná signalizace. Celková doba výstavby je asi 12 měsíců. Uděláme ale vše pro to, aby podchod mohli lidé využívat už letos,“ řekl Skala.

Stavba se připravovala několik let

Součástí projektu je nejen objížďka staveniště podchodu, ale i napojení na cestní a silniční síť v okolí. „Ve směru na Žírovice se podchod napojí na stávající cyklostezku, směrem do Františkových Lázní bude ústit do ulice Mládežnická, přičemž úprava části Mládežnické je rovněž součástí tohoto projektu,“ upřesnil Skala.

Město stavbu za celkem 88 milionů korun chystalo několik let. Přípravné práce byly složité zejména proto, že prakticky jde o stavbu nového mostu na silnici první třídy. Bylo také nutné vykoupit některé pozemky, kterých se stavba dotkne.

„Jsme rádi, že se konečně podařilo stavbu zahájit. Pěší i cyklisté se snáze dostanou do škol, školek či obchodů nebo na výlety. Hlavní je, že to bude bezpečné. O to jde především,“ dodal Skala.

Po silnici denně projede až 15 tisíc vozidel

Státní silnice I/21 je součástí mezinárodní silniční sítě a plní funkci obchvatu lázeňského města. Spojuje krajskou dálnici D6 s hraničním přechodem Aš a Vojtanov. Denně tudy projede více než 15 tisíc automobilů. Frekventovaná silnice odděluje od vlastního města čtvrti Žírovice a Aleje - Zátiší, kde masivně staví, navíc ji křižuje cyklostezka a turistická trasa.

Není proto výjimkou, že zejména v létě se vedle místních pokoušejí dopravní tepnu přejít celé cyklistické výpravy. Mezi vozy kličkují turisté, kteří z Františkových Lázní míří k přírodní rezervaci Soos nebo dál do Skalné a do Německa. Bezpečnosti nepřispívá ani to, že široká a rovná silnice často svádí řidiče k vyšší rychlosti.