Popraskaná silnice mezi karlovarskými čtvrtěmi ohrožuje i vodovod

„Podle posouzení Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje došlo k nestabilitě svahu pod komunikací vlivem stavebních prací na vedlejším pozemku. Kvůli rozšíření stavební parcely byl odtěžen přilehlý svah,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Podle místních se situace začala zhoršovat v okamžiku, kdy stavbaři pokáceli několik vzrostlých stromů u silnice.

„Situaci na místě denně kontrolujeme,“ uvedl Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. Velkým štěstím podle jeho slov je, že vodovodní řad vede až nad místem, kde se vozovka propadá.

„Nebezpečí, že by mohlo dojít k jeho poškození, ovšem stále hrozí. Je blízko sesuvu. Zatím ale nemáme pocit, že by propadlá silnice měla vodovod ovlivnit,“ naznačil ředitel.

Pod ohroženou komunikací vede řad zásobující jak horní partie Karlových Varů, tak Chodov a Ostrov. To, že za problémy může být stavební činnost na vedlejším pozemku, připustil i Jáglův náměstek Petr Lipták. „Určitě to ale neudělal ve zlém úmyslu, na práce měl stavební povolení i geologický posudek,“ konstatoval Lipták.

Daleko větším problémem podle jeho názoru byl provoz těžkých nákladních vozů. „Ty daly silnici pořádně zabrat,“ řekl.

Práce na zajištění svahu nicméně podle Petra Liptáka už začaly. „Jakmile bude svah zajištěný, dojde k odtěžení podloží komunikace až na smykovou spáru,“ naznačil další postup náměstek ředitele Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

V tu chvíli budou vodohospodáři v pohotovosti. „Přijali jsme svá vlastní opatření, vodovodní řad budeme při odtěžování hlídat,“ potvrdil Lipták. Podle jeho názoru je možné, že v té době bude nutné provoz potrubí na čas odstavit.

„Dodávky pitné vody ovšem ohrožené nebudou. Pro odběratele v Karlových Varech jsme schopni zajistit vodu jinou cestu. A co se týká Chodova a Ostrova, je toto vedení pouze náhradní trasou vybudovanou někdy před patnácti či osmnácti lety. Ani velká města tak v ohrožení nejsou,“ doplnil Lipták.

V Ostrově zatím o možném riziku nic nevědí. „Situaci ale budeme sledovat a budeme chtít informace,“ uvedl místostarosta města Marek Poledníček.

Uzavírka silnice je zatím do konce září

Uzavírka úseku mezi Sedlecí a Rosnicemi je zatím naplánovaná do 30. září.

„Vzhledem k rozsahu poškození silnice bude podle předpokladu Krajské správy a údržby silnic prodloužena do doby odstranění havarijního stavu, to znamená do zajištění stability svahu či opravy narušené vozovky,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

O tom, kolik bude oprava poškozené komunikace stát, zatím nechce spekulovat.

„Nejdřív musí být stanoveno, kdo náklady na případnou opravu ponese. To vyplyne z rozhodnutí stavebního a silničního úřadu,“ konstatovala Pavlíková. Podle ní se musí rovněž určit, kdo zadá projektovou dokumentaci a případné opravy. „To není v současné situaci možné určit,“ dodala krajská mluvčí.