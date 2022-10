Oprava silnice a sanace svahu v Jáchymově jsou hotové, práce trvaly rok

„Jedna z největších investic Ředitelství silnic s dálnic (ŘSD) v Karlovarském kraji za posledních několik let vyšla téměř na 60 milionů korun,“ uvedl vedoucí provozního úseku karlovarské pobočky ŘSD Jiří Baloun.

Stavba začala loni na podzim. Silničáři položili nový asfalt na úseku dlouhém 800 metrů mezi vjezdem do Jáchymova a kruhovým objezdem. Přilehlý skalní masiv, kde hrozil sesuv a pád úlomků na silnici, zajistili a postavili opěrnou zeď dlouhou 300 metrů. Rekonstrukci předcházely průzkumy geologů.

„Skály jsou poškozené stářím, není to o tom, že by to bylo lidskou činností. Jak ta skála postupně stářím zvětrává, tak dochází k narušení skalního masivu. Pak jsou tady v Jáchymově obavy, aby se nenašly důlní šachty nebo důlní díla. To se naštěstí neukázalo,“ řekl Baloun.

V Jáchymově už loni ŘSD opravilo hlavní průtah městem. Rekonstrukce kilometrového úseku vyšla na 25 milionů korun.

V plánu je nyní opravit třetí část silnice, která vede od kostela po konec města ve směru na Boží Dar. S dokončením poslední etapy počítá ŘSD až za několik let, protože příprava a průzkumy budou vzhledem k terénu náročné.