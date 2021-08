Nebezpečnou silnici u Varů může zklidnit jen obchvat, míní odborníci

Profil chystané dálnice však kopíruje ten současný včetně poloměrů zatáček. Skutečně bezpečným řešením by podle expertů byl jedině severní obchvat Karlových Varů.



„Čtyři pruhy chystané dálnice budou řidiče jen svádět k rychlejší jízdě. Profil silnice ale zůstane beze změn, takže podle mého názoru počet nehod po dokončení dálnice ještě stoupne,“ naznačil možný černý scénář dopravní inženýr Ota Řezanka.

To, že bude kvůli profilu nutné omezit na dokončené dálnici rychlost, naznačil už v minulosti ředitel karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil. „Právě zatáčka u střelnice a pak ještě zatáčka pod golfovým hřištěm jsou limitující. I po dokončení dálnice zde proto bude platit maximální rychlost 90 kilometrů v hodině,“ upozornil Hnízdil.

Řezanka vidí jako jediné řešení, které kritické místo zcela eliminuje, severní obchvat Karlových Varů. Ten totiž počítá s přemostěním údolí právě nad zatáčkou u střelnice. „Tento projekt je v územním plánu jak kraje, tak města. To by teď o obchvat mělo hodně zabojovat,“ řekl dopravní inženýr.

Boj o obchvat však nebude jednoduchý. „Je to studie, kterou zpracovává kraj,“ naznačil radní Martin Dušek, který má na karlovarském magistrátu na starosti dopravu. „Stanovisko města je ale v tomto ohledu jasné. Přikláníme se k variantě severního obchvatu Karlových Varů,“ řekl Dušek.

Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury však podle Duškova názoru aktuálně nic nenutí k tomu řešit otázku obchvatu. „Současný stav je totiž vyhovující a všechny studie říkají, že kapacita stávajícího průtahu Karlovými Vary bude dostačující do roku 2040 až 2050,“ vysvětlil karlovarský radní.

Do té doby, respektive do doby, než bude dokončeno dálniční propojení Karlových Varů s Prahou, tak bude muset ŘSD řešit popisované kritické místo, jak jen to bude možné.

Užší silnice a mikrokoberec

V minulém týdnu se objevila informace o tom, že má ŘSD v plánu zúžit silnici I/6 na jeden jízdní pruh v každém směru. „Je to jedna z variant. Podle části odborníků dobrá, podle jiných ne,“ připustil ředitel krajské správy ŘSD Lukáš Hnízdil.



Mezi další varianty patří instalace úsekového měření, nebo proměnných dopravních značek. „To ale nejsou technicky jednoduché systémy. Není to věc, která by se dala zrealizovat ze dne na den,“ řekl Hnízdil.

Co se ovšem rychle udělat dá, je osazení úseku dopravními značkami omezujícími rychlost a upozorňujícími na úsek častých nehod. To dokáže krajská správa ŘSD zajistit v řádu dnů.

„V září pak plánujeme položit v tomto úseku mikrokoberec. To je speciální asfaltový nátěr, který má zdrsňující vlastnosti,“ vysvětlil Hnízdil.

Dávat ovšem veškerou vinu silnici není podle Lukáše Hutty, krajského koordinátora BESIPu, na místě. „Mnozí z motoristů se zde zejména ve stoupání prohánějí rychlostmi vysoce přesahujícími 100 kilometrů v hodině. Přičteme-li tedy k porušení pravidel ještě mírně klopenou a táhlou zatáčku, značný provoz a případně vliv počasí, je neštěstí velmi rychle na světě,“ řekl Hutta.