Kraj tlačí na zabezpečení místa tragických nehod na výpadovce na Prahu

Možnost urychlení stavby naznačil při nedávném otevření obchvatu Lubence premiér Andrej Babiš. Ředitelství silnic a dálnic zatím stále počítá s termínem dokončení v roce 2026. „Věřím ale, že se podaří dovést dálnici do Karlových Varů už o rok dříve,“ naznačil premiér.

„Maximálnímu urychlení stavby brání současný stav přípravy, zejména majetkoprávní vztahy,“ komentoval postup hejtman Petr Kulhánek.



Některé pozemky, na nichž má nová dálnice stát, totiž podle něj zatím patří třetím osobám, se kterými se dosud nepodařilo správcům silnic a dálnic uzavřít dohody.

„Jako prioritnější proto v současné době vnímám zabezpečit úsek tak, aby k nehodám nedocházelo. Ať se podaří stavbu urychlit, nebo ne, stále zbývá dost času na to, aby v tomto úseku dál docházelo k smrtelným dopravním nehodám,“ řekl Kulhánek.

Společně s Lukášem Hnízdilem, ředitelem krajského pracoviště ŘSD, se proto snažil dobrat řešení, které by zajistilo včasnou informovanost motoristů o rizicích, která v tomto úseku hrozí.



I proto ŘSD před dvojicí nebezpečných zatáček instalovalo dopravní značky upozorňující na úsek častých nehod a omezující rychlost za deště na 70 kilometrů v hodině.



„V září pak položíme na nebezpečných místech takzvaný mikrokoberec. Speciální asfaltový nátěr zajistí lepší přilnavost za špatného počasí,“ uvedl Hnízdil.

Podle hejtmana se dále připravuje zavedení úsekového měření rychlosti, za jejíž překročení přijdou sankce.



„Dále se chystá projekt systému proměnného dopravního značení reagující na změnu klimatických podmínek. Stávající dočasné svislé značení pak silničáři v nejbližších dnech vymění za stacionární,“ naznačil Kulhánek.

Vybudování proměnného dopravního značení je ovšem projekt, který se podle Lukáše Hnízdila nedá realizovat ze dne na den. Stejně tak úsekové měření.



„Obojí obnáší nutnost zasíťovat celý úsek rozvodem elektřiny,“ vysvětlil ředitel krajského pracoviště ŘSD. Jednou z dalších variant, jak zajistit vyšší bezpečnost, je omezit provoz na jeden pruh v obou směrech jízdy. Ani odborníci ovšem nejsou zajedno v tom, jestli je toto řešení ideální.

Podle dopravního inženýra Oty Řezanky by ideálním řešením bylo vybudování severního obchvatu Karlových Varů. Ten totiž počítá s přemostěním údolí právě nad zatáčkou u střelnice. „Tento projekt je v územním plánu jak kraje, tak města. To by teď o obchvat mělo hodně zabojovat,“ řekl Řezanka.

Stát ovšem podle Martina Duška, karlovarského radního pro dopravu, zatím nic k realizaci tohoto projektu netlačí.



„Stávající dopravní řešení průtahem Karlovými Vary je vyhovující. Všechny studie říkají, že kapacita průtahu dokáže dopravu v Karlových Varech bez problémů zajistit do roku 2040 až 2050,“ řekl Dušek.



Stanovisko města je ale jasné. Přiklání se podle něj právě k severnímu obchvatu krajské metropole.