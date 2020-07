Tragickým nehodám u Dolního Žandova mají zabránit nové odbočovací pruhy

Pískání brzd a pak tupá rána. Lidé z Dolního Žandova ten zvuk důvěrně znají. Na některé z místních odboček se opět stala dopravní nehoda. Ta zatím poslední se odehrála nedávno na sjezdu od silnice I/21 ve směru od Mariánských Lázní. Osobní automobil tam narazil do malého autobusu, který na své pravidelné lince odbočoval do Dolního Žandova.



„K dopravní nehodě došlo ve středu 15. července odpoledne na silnici I/21 ve směru z Mariánských Lázní na Cheb, konkrétně u odbočky na Dolní Žandov. Pětadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda zřejmě nerespektoval dopravní značení, přejel do protisměru a následně se chtěl zařadit za zastavující autobus,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Řidič škodovky ale manévr nezvládl a narazil do zadní části autobusu. Po střetu řidič sjel s autem mimo silnici. „Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění čtyřiapadesátiletého spolujezdce, který byl letecky transportován do plzeňské nemocnice a také ke zranění osmačtyřicetiletého řidiče autobusu,” dodal mluvčí.

Ani jeden z motoristů neřídil pod vlivem alkoholu nebo drog, policisté příčiny nehody stále vyšetřují.

Podle místních je to ale jasné. Rovný úsek hlavní silnice vybízí šoféry pořádně šlápnout na plyn. Jenže silnice není tak rovná, jak si myslí. Přes horizont není vidět právě na odbočku do Dolního Žandova, kam zajíždí spousta vozidel. Pokud musí dát přednost autům ve směru od Chebu, najíždí doprostřed silnice a příliš rychlí řidiči to zjistí na poslední chvíli. O nebezpečné situace, či přímo o nehody pak není nouze.

Na křižovatce chybí odbočovací pruh. Obchvat Dolního Žandova se stavěl hluboko v minulém století, kdy nebyl takový provoz a bezpečnost odbočujících řidičů se nemusela řešit.

Výstavbě už nic nebrání, může se začít příští rok

Situaci tak musí řešit obec i správce komunikací. Samotná obec už má i změnu územního plánu, ve kterém se počítá s odbočovacím pruhem. „S Agrokombinátem jsme už směnili pozemky,“ potvrdila starostka Dolního Žandova Eliška Stránská.

Nic tak nebrání tomu, aby je obec mohla prodat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má hlavní trasu vedoucí kolem obce na starosti. A další dobrá zpráva. „Pokud vše dobře dopadne, odbočovací pruh od Mariánských Lázní by se mohl už příští rok stavět,“ uvedla starostka.

Dolní Žandov má k dispozici tři nájezdy na hlavní silnici I/21, odbočovací pruh ale není ani na jednom z nich. Nehody i s tragickými následky už se staly na všech třech. Se zvýšením bezpečnosti na frekventované silnici se Dolnímu Žandovu, ale i nedaleké Staré Vodě se snaží pomoci i Karlovarský kraj.

„Jednou z priorit kraje v oblasti dopravy a silničního hospodářství je bezpečnost silničního provozu. Proto jsme již v minulých letech požádali ŘSD o zvýšení bezpečnosti některých úseků, mezi ně patří i sjezdy do Dolního Žandova. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, na základě které se vytvoří odbočovací a připojovací pruhy u sjezdů do Žandova,“ potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík.

Problémy s bezpečností provozu má nejen Dolní Žandov, ale také sousední Stará Voda. Ta je poslední obcí Karlovarského kraje na trase z Chebu k dálnici D5, která nemá vlastní obchvat.

„I zde jsme požádali ŘSD o zvýšení bezpečnosti komunikace. Tady dojde ve spolupráci ŘSD s obcí Stará Voda k vytvoření přechodových míst, chodníků a dalších prvků, které přispějí k vyšší bezpečnosti. Práce by měly začít ihned na jaře 2021,“ zdůraznil náměstek Hurajčík.

V oblasti přibudou další odbočovací pruhy

A další odbočovací pruh se podle něj bude stavět nedaleko od Staré Vody u odbočky k Sekerským chalupám. „Jako kraj jsme ve spolupráci s dopravní policií, ŘSD a obcí uspořádali veřejné projednání, na základě kterého ŘSD nechává zpracovat projekt odbočovacích pruhů do Sekerských chalup,“ uvedl Hurajčík.

Motoristé při cestě z Chebska k dálnici D5 kromě Staré Vody musí projet ještě dvěma obcemi na Plzeňsku, které obchvaty nemají. Jde o Chodovou Planou a Planou u Mariánských Lázní. Chodová Planá získá obchvat, který naváže na ten letos otevřený pro Drmoul a Trstěnice na Chebsku. Vedoucí úseku výstavby plzeňského pracoviště ŘSD Miroslav Blabol řekl, že práce na přípravě úseku Planá - Trstěnice dál pokračují.

„Na konci srpna budeme mít vyhodnocený předběžný geotechnický průzkum. Nechceme ztrácet čas, plánujeme, že hned zadáme dokumentaci pro územní rozhodnutí té stavby. Věříme, že do konce tohoto desetiletí bude úsek v provozu. Pokud všechno půjde hladce, předpokládáme zahájení stavebních prací v první polovině roku 2026,“ vysvětlil Blabol.