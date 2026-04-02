Práce na křižovatce u Tesca začnou v nejbližších dnech a potrvají do konce října.
„Okružní křižovatka je na hraně kapacity, změna má umožnit vyšší průjezdnost. Modernizace křížení bude mít sedm etap. Jde o technicky náročné dílo, práce jsou naplánovány tak, aby uzel zůstal alespoň částečně průjezdný. Uzavírat se bude po částech, pro odklonění dopravy využijeme i prostor vedlejší benzinové stanice,“ popsal náročnou stavbu ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta.
Doplnil, že za přestavbu silničáři zaplatí 17,7 milionu korun, přibližně stejnou částkou se bude na akci podílet město Cheb.
Před nedávnem také na okružní křižovatce ulic Pražská, Ašská a Evropská proběhl monitoring projíždějících automobilů. Výsledky překvapily.
„V rámci projektu Smart City jsme na kruhovém objezdu u nákupního centra Tesco instalovali měřicí bod a začali jsme sledovat průjezdnost. Získali jsme poměrně překvapivá data. V jeden den jsme napočítali více než šest stovek kamionů. Osobních automobilů tudy projelo téměř čtyřiadvacet tisíc. Z toho jasně vyplývá, proč tam v ranních a odpoledních hodinách dochází k zácpám,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil.
Podotkl, že do Chebu by přitom vůbec neměly vjíždět kamiony, které neslouží k zásobování místních podniků. Podle Pospíšila si ale město nedělá iluze, že tomu tak skutečně je. Těžké automobily prý mohou navzdory zákazu jezdit například k místním čerpacím stanicím.
Křižovatka v Pramenech i silnice v Hazlově
Další akcí krajských silničářů je úprava silnice Zádub – Závišín. „V tuto chvíli probíhá tendr na 1,8 kilometru dlouhý úsek, který navazuje na předchozí etapy. Předpokládaná hodnota stavby je bezmála 28 milionů korun. Zahájení je plánováno v květnu a práce potrvají tři měsíce,“ shrnul ředitel Šlachta.
Letos také pokračuje oprava silnice a chodníků v Hazlově směrem na Vojtanov. Projekt za téměř 60 milionů skončí v lednu příštího roku.
V dubnu začnou silničáři pracovat na křižovatce v Pramenech na Mariánskolázeňsku. Projekt za přibližně sedm milionů korun skončí v srpnu. „Musíme vyřešit problém s odvodněním. Na křižovatce se tvoří velké kaluže a to představuje pro řidiče velké nebezpečí. Zvlášť pokud zamrznou,“ popsal problém Šlachta.
V letošním plánu oprav je také statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice za bezmála 10 milionů korun. Tady se už pracuje, hotovo bude 7. srpna.
Silničáři se zaměří i na most v Nových Hamrech přes potok Černá voda. Dojde na demolici, následně zde vyroste nové mostní těleso ze železobetonu. Stavba za přibližně 13,5 milionu korun začne v dubnu a skončí v září.
Nové přemostění přes Plavenský potok vyroste i v obci Damice. Navržené řešení za 13,5 milionu korun přispěje ke zvýšení bezpečnosti úseku místní komunikace. Úpravy potrvají od května do konce října.
Aktuální informace o případných uzavírkách opravovaných úseků je možné najít v novém geoportálu na webu krajských silničářů.