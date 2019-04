Špatně parkující řidiči v Chebu často blokují průjezd pro záchranáře

„Zatím jsme žádný vůz neodtáhli. Jakmile se v ulicích objevila těžká technika, řidiči své vozy přeparkovali,“ řekl chebský místostarosta Jiří Černý, který společně s hasiči a strážníky řešil situaci na místě.

„Je třeba si uvědomit, že jakmile začne hořet, hasiči se s dlouhými a širokými vozy musejí dostat až k domu. Než vysunou žebřík, potřebují kolem další prostor, minimálně z každé strany půldruhého metru, aby bylo možné v terénu vozy zapřít patkami. Jenže když se hasiči na správné místo nedostanou, tak ti lidé v hořících panelácích zůstanou,“ varoval Černý, který je profesí záchranář.

Uvedl, že si uvědomuje problémy, které řidiči na sídlišti Zlatý Vrch s parkováním mají. Nicméně s ohledem na bezpečnost není možné nechat auta zaparkovaná úplně všude.

„Primárně řešíme situace, kdy zaparkovaný vůz brání přístupu hasičského vozu k domům, což je ta úplně nejhorší situace. To, že se parkuje vedle popelnicových stání, je sice špatně, ale projet se dá. Pro nás je prioritou mít přístup k panelákům. Aby se hasičský vůz dostal k lidem, kteří budou potřebovat pomoc,“ vysvětlil.

Vedení radnice chápe, že situace na Zlatém Vrchu je, co se týče parkování, kritická. Nicméně podle starosty Antonína Jalovce už město vyčerpalo takřka všechny možnosti, jak počet míst zvýšit.

„Menší parkovací plocha by mohla ještě vzniknout na místě bývalé restaurace, kterou plánujeme zbourat. Ale to je vše. Pak už bychom museli výrazně zasáhnout do okolní zeleně,“ řekl starosta Jalovec.