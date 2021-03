Nemocnice spoléhá na naši dobrou vůli, kritizují odměny covidové sestry

Zdravotníci dělají maximum a zaslouží si respekt a vstřícnost. S tím šlo nové představenstvo Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod kterou patří i ta chebská, na vyjednávání se zdravotnickými odbory ohledně nové kolektivní smlouvy.

Navýšení základních tarifních mezd se nakonec podařilo odborům vyjednat z původně navrhovaných pěti na deset procent, a to od 1. března tohoto roku.

To ale doslova zvedlo ze židle většinu středního zdravotnického personálu, který v obou nemocnicích zastupuje Iniciativa sester KKN. Ta sepsala otevřený dopis adresovaný vedení nemocnice i kraje, který obě nemocnice zřizuje.

Zaplaťte nám zpětně

Desetiprocentní navýšení mezd zdravotníkům avizovala už loni na podzim vláda. To se s novým rokem také ve většině nemocnic v republice děje. Vedení KKN, které úřaduje sotva pár týdnů, se ale rozhodlo navýšit platy zdravotníkům jen o pět procent, ekonomická situace nemocnice je totiž velmi napjatá. To se však nelíbilo sestrám z iniciativy, ani odborům.

„Následovalo komplikované a tvrdé vyjednávání, narovnat jsme totiž chtěli i odměny za přesčasovou práci lékařů a sester. Nakonec oceňujeme ústupek kraje, a to navýšení platů o deset procent od prvního března i legitimizaci odměn za přesčasy,“ uvedl zástupce zdravotnických odborů KKN Martin Novotný s tím, že jen přesčasy budou stát v tomto roce nemocnici 50 milionů korun.

Vstřícnost směrem k zdravotníkům při vyjednávání potvrdil také člen představenstva KKN Jan Špinar. „Dokazujeme nejen lékařům, sestrám, ale i všem dalším zdravotníkům, že lidé v nemocnici jsou pro nás důležití. Vnímáme je jako partnery při snaze o změnu hospodaření nemocnice,“ uvedl.

Faktem je, že podíl mzdových nákladů KKN je extrémně vysoký. „V uplynulých pár letech se podařilo stabilizovat personální obsazení, teď je ale zapotřebí vše vyvažovat, aby to neohrozilo ekonomickou stabilitu nemocnice,“ doplnil mluvčí KKN Vladislav Podracký.

Iniciativa sester KKN přesto spokojená není. MF DNES kontaktovaly dvě ze sester, které se na sepsání dopisu podílely. Z obavy před osobní perzekucí odmítly zveřejnit svá jména. Podle nich se sice může na první pohled zdát, že je v téhle době nemorální se nějakých peněz dožadovat.

„Vedení nemocnice i krajští politici by si ale měli uvědomit, že je to nemorální především z jejich strany. Chceme jen to, co nám náleží, tedy navýšení platů o deset procent zpětně už od 1. ledna,“ vysvětlily sestry.

Podle Novotného je tento požadavek sester z iniciativy sice legitimní, ale neprůchodný. Odbory totiž chtějí dál vyjednávat i o covidových příplatcích, také na ně by se měly peníze najít.

„Do čtrnácti dnů by se měly odbory s vedením nemocnice opět sejít a právě o těchto příplatcích jednat,“ potvrdil Novotný. Oficiální stanovisko ministerstva zdravotnictví totiž zní: konkrétní výše odměn je věcí jednotlivých nemocnic. A to je problém.

Covidové příplatky jsou směšné

Byť bylo zřejmé, že pacientů s covidem-19 bude přibývat, ministerstvo zdravotnictví v letošní úhradové vyhlášce příplatek, který špitály za péči o pacienty s covidem dostávají, dosti snížilo. Přestože tedy zažívají s náporem covidových pacientů v karlovarské a chebské nemocnici sestry od ledna nejkrušnější časy, berou tak za to podstatně méně než na jaře minulého roku.

„V jarní vlně epidemie byly odměny 1500 korun na směnu, byť z našeho pohledu se vlastně nic moc nedělo proti tomu, co se děje teď. A nyní máme odměnu za práci u intenzivního lůžka covidového pacienta jen 500 korun na směnu. Za své extrémní nasazení tak dostáváme 46 korun na hodinu,“ upozorňují sestry.

Nadále také platí, že jsou ve zdravotnických zařízeních v Karlovarském kraji nejhorší platové podmínky v republice a že na státní tabulkové platy zdejší personál zdaleka nedosahuje. V průměru dostává o více než 10 tisíc na výplatách méně, než třeba sestry v Praze.

Co bude dál? Obědové pauzy

Iniciativa sester KKN už si za čtyři roky své existence dokázala vyjednat pár změn – zdravotní volno neboli sick day či postupné navyšování platů v souvislosti s odpracovanými roky. Vzdát se nehodlá ani teď.

„Vedení nemocnice i kraje nám vnucují myšlenku, že nejsou peníze i kvůli špatné domluvě s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami, ale to je jejich problém. Ať to řeší, až bude po covidu, zatím ať peníze seženou odkudkoliv. To samé přece chtějí po nás, tedy ať jedeme na milion procent. A my jedeme a své zdravotní a psychické následky taky budeme řešit až po covidu,“ vysvětlují sestry.

Aktuálně se hodlají bránit tak, že budou jen prostě dodržovat zákoník práce a využívat třeba obědových pauz.



„Jde ale o extrémní řešení, protože pak by u pacientů neměl kdo sloužit. Velmi nerady bychom se k tomu uchýlily, na což bohužel vedení nemocnice spoléhá. Že máme nějaké svědomí a v této extrémní situaci nebudeme dělat nic, co by chod oddělení narušilo,“ vysvětlují sestry s tím, že momentálně ani nevyužívají zdravotního volna.

„Pracujeme v nepřetržitém provozu, málokterá z nás si proto dovolí z toho vypadnout, takže i když nás něco bolí, spolkneme ibalgin a na úkor vlastního zdraví jdeme makat. Už kvůli ostatním kolegyním, abychom je v tom nenechaly,“ dodávají sestry.