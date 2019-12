Dárek pod stromeček dostala i paní Olivie. Návštěvu kadeřnictví

Paní Olivie se kdysi jako ani ne dvacetiletá vlasová modelka v grandhotelu zúčastňovala kadeřnických soutěží o nejlepší účes.

„Za všechno můžou dvě ženy. Sociální pracovnice našeho domova Olga Dacková a Ježíškovo vnouče, paní Jindřiška Anderlová ze Sokolova,“ raduje se Olivie Machková. Olga Dacková totiž před Vánoci napsala na webovou stránku jeziskovavnoucata.cz, že si seniorka přeje, aby se jí věnovala nějaká profesionální kadeřnice.

A Jindřiška Anderlová ze Sokolova tento zážitek organizovala. Shodou okolností je kadeřnický salon Franck Provost v místech, kde mladá Olivie před více než pětašedesáti lety soutěžila s účesy od mistrů kadeřníků.

Návrat do známého kadeřnictví

„Maminka často na svá léta vlasové modelky vzpomínala a v domově seniorů ukazovala fotografie z alba, které jsem jí udělal. Teď jí tam přibudou fotografie, na kterých je v puppovském kadeřnictví, jehož zákazníky byl například Karel Gott a chodí tam při mezinárodním filmovém festivalu Jiřina Bohdalová a Marek Eben. Služby salonu využil i herec John Travolta nebo Gregory Peck,“ uvedl syn Olivie Machkové Petr Machek.

Dodal, že se neodvážil Jindřišky Anderlové zeptat, kolik dárek stál. Nahlédnutím do ceníku ale zjistil, že by mu maminka určitě nedovolila, aby ji do tak exkluzivního kadeřnictví někdy posadil.

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. Jak se píše na jeho webu, projekt propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. Dárce pak vybere přání, dárek nebo zážitek, které seniorovi splní.

A právě z webu se pracovnice Karlovarské krajské nemocnice Jindřiška Anderlová o Ježíškových vnoučatech dozvěděla. Loni například přispěla na dárky dětem z dětského domova. Nyní se rozhodla pro změnu.

„Kamarádka před rokem jako Ježíškovo vnouče posílala dárek v balíku a nedozvěděla se, jestli zásilka dorazila, takže z toho byla trochu zklamaná,“ řekla Anderlová. Letos raději šla do nějakého zážitkového dárku.

Přání Olivie Machkové ji nadchnulo, protože návštěva kadeřnice nebo kosmetičky bývá pro ženy pěkný zážitek. Sama si tam chodí odpočinout.

„Úžasné na tom je, že paní Olivie byla v mládí vlasovou modelkou,“ konstatovala Jindřiška Anderlová, která návštěvu exkluzivního kadeřnictví zorganizovala. Dodala, že bylo úžasné sledovat, jak obdarovaná seniorka nasávala atmosféru, užívala si péče kadeřnice a sledovala moderní techniku, kterou ještě nikdy neviděla.

Překvapení při placení

„Když došlo v kadeřnictví na placení, tak jsem z oznámené ceny jen zalapala po dechu,“ usmívala se dárkyně. Byla totiž připravená dát za zážitek Olivie Machkové spoustu peněz. Jenže místo toho kadeřnice s cenou nějak zakouzlily směrem dolů.

Seniorům v Karlovarském kraji splnila Ježíškova vnoučata dosud 55 přání. Senioři si často přáli drobnosti v podobě sladkostí, kávy, vlny na pletení nebo kosmetiky. Splněná byla ale také větší přání – darování polstrovaného polohovacího křesla na kolečkách a chladničky.