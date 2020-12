Ostrovští senioři dostanou hodinky s SOS tlačítkem, které umí zachránit

V případě akutních problémů, třeba pádu nebo zhoršeného zdravotního stavu, si díky nim dokáže senior zavolat okamžitou pomoc ve dne v noci po sedm dní v týdnu. Službu zajišťuje asistenční tísňová péče Anděl na drátě, se kterou Ostrov spolupracuje.



„V tuto chvíli máme k dispozici sedmery hodinky pro klienty, kteří takovou pomoc potřebují. Stačí, když se nám oni sami nebo jejich rodiny ozvou,“ říká Marie Marcinková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostrovské radnice.

Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňové péče jsou jednoduchá: senior musí být starší 70 let, žít sám v domácnosti a mít trvalé bydliště v Ostrově nebo jeho částech.

Zájemce poté vyplní žádost o zařazení do projektu tísňové péče a předá ji úřadu. Hodinky, které stojí bezmála tři tisíce, dostane k zapůjčení zdarma, hradit si bude jen paušální měsíční poplatek ve výši 380 korun.

Už nebude nikdy sám

Hodinky eWatch s SOS tlačítkem dokážou detekovat nehybnost a zalarmovat dispečink, propojit seniora automaticky s asistentem a mají také GPS signál, takže klienta hlídají třeba i během procházek v přírodě. Mají i vlastní SIM kartu, za kterou se dál neplatí, rodina se tak seniorovi kdykoliv dovolá. A v případě, že klient potřebuje kontrolovat, zdali si vzal léky, asistent mu v pravidelný denní čas zavolá a připomene mu to.

Právě před Vánocemi se ale chytré hodinky Anděla na drátě mohou stát i docela příjemným společníkem.

„Senioři prožívají druhou vlnu pandemie hůř než tu první. Jsou úzkostní, mají strach a bývá jim smutno. V takových chvílích mohou zavolat a s vyškoleným asistentem si popovídat nebo si poslechnout úryvek z románu z naší knihovny audiozáznamů. Ty pro nás namluvili známí herci,“ vysvětluje ředitelka služby Anděl na drátě Martina Galbová s tím, že na službu by se měli obrátit všichni, kdo se o svého seniora bojí.

„Senioři leckdy o této službě nevědí nebo si myslí, že pomoc nepotřebují, takže je to na rodině. Z devadesáti procent je to právě dcera nebo syn, kteří službu obstarají. Potřebují mít jistotu, že bude maminka či tatínek v pořádku,“ dodává Galbová.

Na webu Anděla na drátě je navíc nově i možnost získat službu do června příštího roku zdarma. Stačí o ni požádat co nejdříve, nejpozději však do konce prosince.