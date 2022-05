Kvůli zdražení paliv si senioři za dopravu po Chebu připlatí desetikorunu

„V současné době senior zaplatí za jízdu po městě 20 korun, radnice přispívá 30 korun. Takže celková cena jedné jízdy je 50 korun. Vzhledem k cenám pohonných hmot přišel provozovatel s návrhem, že jedinou možností, jak službu zachovat do budoucna, je zdražení, a to nejméně o dvacet korun,“ popsal situaci chebský starosta Antonín Jalovec.

Uvedl, že město nejprve plánovalo, že zdražení plně pokryje z rozpočtu. „Jenže podle zákona o zadávání veřejných zakázek byla cena vysoutěžena a tak ji lze navýšit pouze o 30 procent. Takže když půjdeme na maximum, můžeme zvednout sumu, kterou na každou jízdu přispíváme, o devět korun. Celkem tedy na 39 korun,“ vypočítal starosta Jalovec s tím, že zbylých deset korun budou muset zaplatit klienti.

V praxi to znamená, že od června Senior doprava podraží z dosavadních dvaceti na třicet korun.

Senioři nad 65 let či zdravotně postižení mohou využít až deset takových jízd v měsíci. „Myslím si, že to je stále únosná cena. Navíc v Chebu máme tuto službu zajištěnou velmi komfortně. Díky tomu, že ji provozuje soukromá taxislužba, je k dispozici klientům sedm dní v týdnu a to bez předchozího objednání,“ předestřel starosta.

Doplnil, že zvýšení jízdného se netýká lidí, kteří cestují z okrajových částí Chebu, jako jsou například Hrozňatov, Podhrad, Slapany a podobně. „Tady vše zůstává stejné, jako dosud,“ doplnil starosta. Tito senioři platí už nyní vzhledem ke vzdálenostem za jednu jízdu paušálně padesátikorunu, přičemž mohou využít čtyři takto zvýhodněné cesty do měsíce.

Podle mluvčí chebské radnice Simony Liptákové využívá v Chebu službu 1 125 lidí. V loňském roce se uskutečnilo téměř 16 tisíc dotovaných jízd a město na ně přispělo částkou bezmála 600 tisíc korun.

Sokolov a Vary cenu zachovají

V Sokolově o změně ceny seniorské dopravy zatím neuvažují. „Senior Expres je zde k dispozici od prosince 2015. Město bylo prvním, které v Karlovarském kraji tuto službu zavedlo. K dispozici je pro seniory starší 70 let a pro trvale zdravotně postižené občany města ve všední dny od 7 do 15 hodin za symbolických 15 korun za jednu jízdu. Tato cena platí i v letošním roce,“ informoval mluvčí Sokolova Vladimír Meluzín.

Službu má na starost Městská policie Sokolov. Roční náklady se pohybují kolem jednoho milionu korun. „V loňském roce najezdil Senior Expres necelých 14 tisíc kilometrů a přepravil více než čtyři tisíce osob,“ sdělil Meluzín.

V Karlových Varech službu provozuje Dopravní podnik Karlovy Vary. Podle mluvčí magistrátu Heleny Kyselé je určena obyvatelům města starším sedmdesáti let a lidem se zdravotním postižením. „Cena jízdného je 25 korun, její úprava se nepřipravuje,“ řekla Helena Kyselá.

Doplnila, že službu dotuje město Karlovy Vary ze svého rozpočtu částkou přibližně 1,1 milionu korun. V loňském roce ji využívalo necelých tisíc obyvatel města a úředníci zaevidovali téměř dva tisíce jízd. Letos už počet přihlášených seniorů přesáhl tisícovku, přičemž jízd bylo do konce dubna uskutečněno 660.