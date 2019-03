Muž přišel o práci a chtěl skočit z mostu, zachránil ho policista

Policista Vojtěch Moucha totiž dobře věděl, že most u Transmotelu si už v minulosti vybralo několik sebevrahů.

Proto když zahlédl automobil, který stál podivně odstavený u dálnice a nebyl nijak označený, raději se k mostu vydal.

„Věděl jsem, že u tohoto mostu už došlo k několika tragickým událostem, proto jsem se vydal podívat do okolí. Když jsem uviděl muže, který se držel zábradlí a visel z mostu, tak jsem byl samozřejmě zaskočený,“ uvedl Vojtěch Moucha.

O muži hned řekl kolegovi, který v tu chvíli řešil odstavené vozidlo. Zavolal na operační středisko, zatímco Vojtěch Moucha se vrátil k mostu a začal se sebevrahem mluvit.

„Po chvíli mi muž ukázal, že mohu jít blíž k němu. Bavili jsme se spolu několik desítek minut, kdy mi řekl, že má mnoho problémů a chce ukončit svůj život. Nakonec se mi povedlo ho přesvědčit, ať to nedělá a přeleze zpět přes zábradlí. Když tak učinil, okamžitě jsem k němu přistoupil a zajistil ho, aby již dále nemohl ohrožovat svůj život,“ uvedl Moucha, který u policie slouží deset let.

Než přelezl mladý muž zábradlí zpět do bezpečí, uplynulo téměř čtyřicet minut. V rozhovoru policistovi během té doby svěřil, že se chtěl zabít, protože přišel o práci, a dostal se kvůli tomu do finančních problémů.

„Muž byl následně ošetřen a odvezen na psychiatrické oddělení do ostrovské nemocnice,“ informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

„Samozřejmě jsem rád, že to celé dobře dopadlo. Do podobné situace jsem se dostal vůbec poprvé a musím říct, že to bylo psychicky dost náročné,“ doplnil policista Moucha, který ale zároveň dodal, že na podobné situace musí být připravený.

„Nikdy nevíme, co se během naší služby stane a co všechno budeme muset řešit. Proto musíme být připraveni na všechno a podobné situace zvládat,“ uzavřel.