Sdílení kol se odsouvá, šance na rychlou přepravu po Varech ale stále je

„To, co jsme zrušili v připraveném rozpočtu na rok 2019, nebyl žádný konkrétní projekt. Byl to pouze hypotetický záměr a nebylo k tomu připraveno kromě jedné mapy v lázeňském centru vůbec nic,“ uvedl primátorčin náměstek pro dotace a strategie Tomáš Trtek (ANO).

Vyškrtnutí bikesharingu v lednu zdůvodňoval tím, že nové vedení radnice projekt nepřesvědčil o tom, že je tím nejlepším pro město (více o projektu čtěte v článku Rychlou přepravu po Karlových Varech umožní od dubna sdílená kola).

Podle bývalého primátora Petra Kulhánka (KOA) se zřejmě radní brání tomu, přebírat plány předchozího vedení. „Nejdřív je třeba to zaříznout a po nějaké době koncepčně udělat to samé,“ konstatoval.

Tomáš Trtek ale řekl, že nynější záměr už je konkrétním návrhem, o kterém město jednalo s jedním z poskytovatelů služby působících v České republice.

Lídr opozičních Pirátů Jindřich Čermák podotkl, že se v jednotlivých prohlášeních bývalého a současného vedení moc nevyzná. „Podle exprimátora Kulhánka byl projekt před spuštěním, podle současného náměstka Trtka nic připravené nebylo. Přitom jde o stále totožnou firmu, která měla mít sdílení na starost,“ zhodnotil.

Firem, které se bikesharingem zabývají, je v Česku několik. Na to upozornil i Tomáš Trtek. „Pokud by měl bikesharing fungovat formou nějakého uceleného projektu, museli bychom vypsat výběrové řízení. Tady nám firma nabídla pilotní projekt na tři měsíce,“ řekl náměstek.

Spuštění projektu na podzim nechce radnice kvůli počasí

Plán podle něj počítá s tím, že především na velkých sídlištích, jako je například Stará Role nebo Drahovice, by bylo řádově 80 kol. Po třech měsících by došlo k vyhodnocení projektu, aby radnice zjistila, jaká byla četnost jízd, kde byl o službu největší zájem a kde nemá velký smysl.

„Cena pilotního projektu by vycházela řádově na 650 tisíc korun bez daně, tedy pro nás plus daň. Na základě vyhodnocení by se udělalo rozhodnutí, jestli v projektu pokračovat, nebo nikoli,“ řekl Tomáš Trtek.

Firma městu nabídla, že pilotní projekt spustí během podzimu. To se však radnici kvůli počasí nezamlouvalo. Nakonec se zástupci města domluvili, že pokud by měli o bikesharing dále zájem, pilotní projekt by se uskutečnil od dubna do června.

Jindřich Čermák uvedl, že Piráti službu podporují. „Funguje i v mnohem kopcovitějším Liberci a zkušenost z filmového festivalu ukazuje, že si lidé sdílení kol mohou oblíbit,“ řekl. Pokud se karlovarská radnice do bikesharingu pustí, bude první v regionu.