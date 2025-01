V dole Jeroným zimuje rekordní počet netopýrů, jeden z nich je velice vzácný

Vedle netopýra ušatého, velkého, řasnatého a vodního v podzemí zimuje i netopýr Brandtův, vousatý a velkouchý. Za zlatý hřeb označili přírodovědci nález jednoho zástupce vzácného netopýra brvitého.

„Podařilo se najít přesně 458 netopýrů. Jak jsem se dozvěděl od Přemysla Tájka ze Správy CHKO Slavkovský les, který se za sčítáním netopýrů každoročně do útrob Jeronýma vydává, je to skutečně rekordní počet,“ uvedl Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, které středověké důlní dílo spravuje.

Právě v podzemí se netopýři, kteří se živí hmyzem, snaží přečkat hladové měsíce roku. V tichu a stálé teplotě dokážou během zimování až stonásobně snížit tep. Šetří tak energii potřebnou k přežití. Každé vyrušení je pro ně pohromou. Proto do dolu lidé od poloviny října do konce dubna nesmějí.

I sami vědci se snaží vytyčenou trasou postupovat s maximální opatrností. Mezi dřímajícími netopýry se pohybují tiše, svítí co nejméně a zavěšené spáče prohlížejí se zatajeným dechem. Teplý vzduch by mohl vzácným živočichům narušit spánek nebo je i předčasně probudit, což by pro ně bylo fatální.

Trasu v podzemí dlouhou přibližně čtyři kilometry absolvují přírodovědci zčásti po čtyřech, někdy se úzkými skalními komíny musejí dokonce plazit. Vedle běžného vybavení s sebou nesou i žebřík. To aby se k netopýrům zavěšeným u stropu vůbec dostali.

Mnozí z nich mají na blanitých křídlech kroužky. Pokud se podaří přečíst identifikační znaky, je možné zjistit, kdy byl netopýr odchycen, jak je přibližně starý a z jaké lokality na zimoviště přiletěl. Někteří do Jeronýma už roky míří například z lokality Konstantinových Lázní.

Kromě Jeronýma zoologové sčítají spící netopýry i na dalších známých zimovištích, na půdách či ve sklepích. Lokalit jsou stovky, a to nejen v západních Čechách, ale po celé republice. Systematicky se v rámci celorepublikového monitoringu netopýři sledují od 50. let minulého století.

V roce 2023 zima přišla nárazově a někteří netopýři hledali úkryt, kde se dalo. Ať už to byly vafky v činžáku nebo toaleta ministerstva vnitra, kde záchranáři jednoho odchytávali. (prosinec 2023)