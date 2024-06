Kde dress code nesvazuje. Scéna pod mostem doprovází filmový festival už 32 let

„Letní scéna pod mostem funguje již od roku 1992 a slouží jako další doprovodný program k Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech. Za desítky let se zde vystřídaly stovky divadelních souborů a hudebních skupin,“ potvrdila Kristýna Machačová z pořádajícího Karlovarského hudebního divadla a Divadla dětí.

„Za ta léta zde zaznělo celé myslitelné spektrum žánrů od punku přes folk, country, pop až k vážné hudbě. Stejně tak divadla, která zde hrála, nabídla díla ve všech žánrech,“ dodala Machačová.

Scéna se návštěvníkům otevře už v pátek. Pro diváky bude program připraven až do neděle 7. července. „Dramaturgie je tento rok opět zaměřena na dětská představení v odpoledních hodinách, a večerní kombinaci divadla a hudby. Cílem letní scény je kromě jiného dát možnost seberealizace lokálním hudebním a divadelním uskupením zaměřeným na svoji autorskou tvorbu,“ popsala dramaturgii produkční.

Svá představení nabídnou například karlovarská divadla – Letadlo, Divadlo Loutek, Sváťovo Dividlo. Představí se ale také Loutkové divadlo Špalíček Plzeň. O hudební program se postarají kapely jako Atomic, Lebedy, Jožin Band, Hlavolamy nebo Kozatay. „Konkrétní program se lidé dozvědí na facebookové stránce Karlovarského hudebního divadla – Divadla dětí,“ poradila Machačová.

Scénu podporuje filmový festival i magistrát

Dodala, že během více než třicetiletého fungování letní scény nebyla nouze o výjimečná vystoupení. „V loňském roce to bylo mimo jiné představení Orchestru VŠCHT Praha, který zde odehrál například skladby ze známých filmů. Ale pokud bych měla vyjmenovat všechna vzácná vystoupení, vydalo by to možná na celý článek,“ pousmála se produkční.

Program pod Chebským mostem podporují také organizátoři Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a karlovarský magistrát. „Za podporu děkujeme. I díky ní můžeme vybírat spíše symbolické vstupné. Dlouholeté podpory si velice vážíme,“ poděkovala Kristýna Machačová s tím, že vstupné na pohádky bude činit šedesát korun a večerní koncerty sto korun.

„Věříme, že se lidem program bude líbit a užijí si pod Chebským mostem pěkná odpoledne a večery,“ zve na program produkční Karlovarského hudebního divadla – Divadla dětí.