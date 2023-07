Zrušme Karlovarský kraj, vyzval poslanec TOP 09. Nesmysl, shodují se politici

Proti tomuto radikálnímu názoru se postavil současný hejtman Petr Kulhánek (STAN), jeho předchůdkyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) i Josef Pavel, který byl prvním hejtmanem regionu.

„Územněsprávní podoba Česka se 14 kraji je jedna z oblastí, kde vidím obrovský prostor k úsporám. Třeba Karlovarský kraj má stejný počet obyvatel jako Ostrava. Je smysluplné, aby tak velký kraj vůbec existoval?“ prohlásil podle webu TOP 09 Plzeňského kraje Miloš Nový.

Kraj má řadu hendikepů

„Nejsem střelec, který střílí od boku,“ reagoval Josef Pavel na prohlášení Miloše Nového. Pavel byl v letech 2000 až 2008 prvním hejtmanem nového Karlovarského kraje. „Je blbost vzít gumu a jeden kraj prostě vymazat. Rušit krajské samosprávy by byl problém a nevím, čemu by tento krok prospěl,“ pokračoval.

Připustil nicméně, že region má řadu hendikepů způsobených faktem, že historicky neexistoval. „Chyběla krajská infrastruktura, kterou jsme museli na začátku vybudovat. A ochota zřizovat krajské instituce tehdy nebyla. Dodnes tak kraji chybí například krajský soud,“ uvedl Pavel.

Je to ukázka přezíravosti

Zásadní je podle Pavla vyvinout aktivitu na vypořádání se s těmito hendikepy. „Aby už náš kraj nebyl otloukánkem, ale zajímavým i pro mladé lidi. A ti přijdou jedině, když zde najdou adekvátní pracovní uplatnění,“ doplnil Pavel s tím, že je nutné přilákat do regionu silné investory, kteří zase přitáhnou kvalifikované lidi.

„Od poslanců pětikoalice mi to přijde jako ukázka přezíravosti a arogance vůči lidem,“ nebrala si servítky bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. „Místo toho, aby se starali, aby život občanům usnadňovali, tak přichází s nápady, jak jim ho zkomplikovat,“ doplnila s ohledem například na rušení pošt, úřadů práce či finančních úřadů.

Neslučovat, ale splnit sliby

Za hnutí STAN, které je součástí vládní koalice, kandidoval i současný hejtman Petr Kulhánek. Ani u něj ale názor, že by mohl kraj zmizet, neuspěl. „Není to úvaha správným směrem. Karlovarský kraj si za čtvrtstoletí vybudoval svou identitu, prochází proměnou kvůli útlumu těžby uhlí a má připraveny intenzivní rozvojové plány a aktivity,“ řekl Petr Kulhánek.

Spíše než sloučení s jiným regionem by podle něj bylo vhodné naplnit závazky vlád minulých i té současné, které avizovaly pomoc strukturálně postiženému kraji.

„Podpora přichází hlavně z evropské úrovně, u národní je to spíše v rovině proklamací. V případě konce kraje by zmizela vybudovaná identita i viditelnost specifických potřeb a problémů regionu,“ dodal Kulhánek.

Může to přijít na pořad dne

Nesouhlas s výrokem Miloše Nového, byť opatrnější, vyslovil i předseda TOP 09 v Karlovarském kraji Lukáš Otys. „Makroekonomicky by zrušení kraje asi dávalo smysl. Ale život není jen o makroekonomice,“ řekl Otys.

Jeho stranický kolega byl údajně k takto konkrétnímu vyjádření dotlačen. „Samo o sobě je to ale nesmyslné,“ zdůraznil Otys.

Principiálně podle něj slučování obcí či krajů má ekonomický smysl. „Národní ekonomická rada vlády doporučila, že je to cesta k úsporám. Ale nesouzním s tím, že to má být za cenu zrušení Karlovarského kraje,“ řekl Otys. Nevyloučil ale, že podobné kroky jednou přijdou na pořad dne. „Můj střízlivý odhad je pět až deset let. Musím na tom být ale politická shoda,“ dodal Lukáš Otys.