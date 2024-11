Smějí se „chachacharta“, žaloval rozhlas. Studenti si samet připomněli po svém

„Připravili jsme výstavy, hudební vystoupení, promítání filmu, vtipná rozhlasová hlášení a spoustu dalších aktivit,“ popsala Lenka Štorková, která za nápadem stojí, jak studenti i učitelé výročí revolučního listopadu 1989 ve čtvrtek na gymnáziu pojali.

„Akci jsme nazvali Samet na gymplu – listopad 2024. Smyslem je ukázat, že na řadu věcí, které dnes bereme jako samozřejmost, jsme dřív nemohli ani pomyslet. Vedle svobodného cestování vadily režimu i takové maličkosti jako třeba trička s anglickými nápisy nebo obyčejné džíny,“ uvedla.

Oslavy se podle jejích slov propsaly i do samotného vyučování. Na začátku každé z prvních čtyř vyučovacích hodin zaznělo v jednotlivých třídách krátké rozhlasové hlášení, které humornou formou vypíchlo některou z klíčových událostí socialistické éry.

Výtvarnou akcí a happeningem „Samet na gymplu“ si studenti chebského gymnázia ve čtvrtek připomněli odkaz listopadu 1989.

„Soudruzi a soudružky, rozmáhá se nám tu takový nešvar. Lidé se začínají smát stylem ‚chachacharta‘. To nehodláme tolerovat,“ zaznělo například v hlášení ze 70. let minulého století, které spolužákům přečetl jeden ze studentů. Krátce před polednem se atriem školní budovy rozeznělo i symbolické zvonění klíči. „Byla to příležitost ohlédnout se a zhodnotit, proč se klíče rozezněly tenkrát a za co by studenti zvonili nyní,“ doplnila Lenka Štorková.

Zazní Kryl i Modlitba od Kubišové

K výročí sametové revoluce se připojí rovněž Paměť národa Karlovarského kraje, a to unikátním dokumentem Prolomit hráz. Ten prostřednictvím výpovědí přímých účastníků mapuje vývoj listopadových událostí v regionu.

Oslavy svobody a demokracie, které doplní setkání s pamětníky a koncerty, začnou v pátek 15. listopadu od 18 hodin v chebském divadelním klubu Déčko. Pokračovat budou v sobotu od 17:30 hodin v mariánskolázeňském domě Chopin.

Karlovarští budou moci zhlédnout dokument a diskutovat s přímými aktéry listopadových událostí ve Spa Hotelu Thermal v neděli 17. listopadu od 16 hodin. Následovat bude v 19:30 film Občan Havel. Slavit budou i lidé v Sokolově, kde z balkonu Městského domu kultury v Sokolově zazní v neděli 17. listopadu jedenáct minut po 17. hodině písně Karla Kryla.

V pátek si odkaz sametu připomenou také na gymnáziu v Ostrově na Karlovarsku. Tým vyučujících pro studenty připravil projektový den na téma významu a odkazu listopadových událostí. Budou například soutěžit v poznávání předmětů z roku 1989. Také se více dozvědí o spartakiádě, sportovním fenoménu komunistické propagandy.

Připravena je i projekce filmu Ropáci, studentského snímku Jana Svěráka. Mezi dalšími body skutečně nabitého programu je také výroba transparentů na protirežimní demonstraci, informace o vědě za totality, cenzuře kultury a mnoho dalšího.

Další připomínkou významného výročí bude rovněž v Ostrově nedělní akce nazvaná Kam se poděl 17. listopad? „Přijďte si s námi připomenout výročí tohoto dne, jehož odkaz se nám ale za těch pětatřicet let někam ztratil,“ zvou všechny zájemce pořadatelé. Během nedělního večera se na ostrovském Mírovém náměstí chtějí pokusit tento odkaz znovu společně najít. Akce začíná symbolicky v 17:11 hodin a zazní na ní i živá hudba, například píseň Modlitba od Marty Kubišové.