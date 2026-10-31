Koncertní sál, který zaujal evropské architekty
Ještě před několika lety šlo o nevyužívané nádvoří historických lázní. Dnes se v jeho prostoru konají koncerty, divadelní představení i společenské akce. Proměna atria Císařských lázní v Karlových Varech v moderní multifunkční sál se stala jedním z nejvýraznějších příkladů spojení historické architektury se současným designem.
Autorem architektonického návrhu je tým studia Petr Hájek ARCHITEKTI. Do historického prostoru vložil samostatnou konstrukci koncertního sálu, která svým moderním pojetím kontrastuje s původní lázeňskou budovou, ale zároveň respektuje její památkovou hodnotu.
Proměna historického atria získala Českou cenu za architekturu 2024. Letos v lednu se pak dostala mezi 40 vybraných realizací prestižní evropské soutěže Mies van der Rohe Awards 2026. Do jejího užšího výběru se probojovala mezi stovkami přihlášených staveb z celé Evropy.
Samostatný projekt koncertního sálu byl dokončen v roce 2024. Jeho evidované způsobilé výdaje dosáhly přibližně 71,8 milionu korun, z nichž 61 milionů pokryla evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Příběh Císařských lázní ukazuje, jak mohou evropské peníze pomáhat historickým budovám najít nové využití. Podobných investic v Karlovarském kraji přibývá. Podpora z IROP směřuje především do zdravotnictví, školství, dopravy, kultury a památkové péče.
V Nové Roli vyrostl park pro sport i odpočinek
Výraznou proměnou prošel také prostor u Novorolského rybníka nedaleko Karlových Varů. Někdejší zanedbaná plocha porostlá náletovými dřevinami se změnila v multifunkční park pro děti, sportovce i seniory. Město tak získalo prostor, kde se přirozeně potkávají různé generace.
Nový areál se veřejnosti slavnostně otevřel 25. dubna 2026. Je rozdělen na dvě části, z nichž každá slouží trochu jinému účelu. Sportovně založení návštěvníci mohou využívat betonový skatepark, pumptrack nebo asfaltový okruh pro jízdu na kolečkových bruslích. Klidnější část nabízí kvetoucí louky, lavičky a piknikové stoly. Přibyla také nová výsadba stromů a keřů.
Součástí projektu jsou opatření, která pomáhají hospodařit s dešťovou vodou. Retenční jezírko a vsakovací koryta zachycují srážky, takže se voda může postupně vsakovat do okolní půdy. Celková proměna lokality vyšla na přibližně 39,2 milionu korun. Způsobilé výdaje projektu však představovaly jen 5,2 milionu korun a evropská dotace z IROP činila 4,4 milionu.
V Krásně opravili rozhlednu, v Boči lávku přes Ohři
Evropské prostředky pomáhají také při obnově turistických cílů a menších dopravních staveb. Jedním z příkladů je rozhledna v Krásně na Sokolovsku.
Neobvyklá kamenná věž se spirálovitým schodištěm po vnějším obvodu patří k nejznámějším vyhlídkovým stavbám Slavkovského lesa. Rozhledna zde byla otevřena v roce 1935 a v loňském roce oslavila devadesáté výročí. Ještě před oslavami prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala opravy kamenného zdiva, schodiště, vyhlídkové plošiny i okolního prostoru.
Stavební práce začaly na konci února 2025 a rozhledna se veřejnosti znovu otevřela 14. června téhož roku. Oprava za přibližně čtyři miliony korun pomohla zachovat významnou památku a zároveň zvýšila bezpečnost návštěvníků. Většinu předpokládaných nákladů měla pokrýt evropská podpora prostřednictvím místní akční skupiny Sokolovsko.
Jinou podobu obnovy dopravní infrastruktury představuje lávka přes Ohři v Boči, místní části Stráže nad Ohří na Karlovarsku. Pro zdejší obyvatele je důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Spojuje totiž obec s vlakovou zastávkou na opačném břehu. Bez lávky musejí lidé využít několik kilometrů dlouhou objízdnou trasu po silnicích.
Původní visutá lávka byla stará více než šedesát let a její dřevěné části postupně chátraly. Obec proto přistoupila k rozsáhlé rekonstrukci, při níž vznikla nová kovová konstrukce. Zachovány zůstaly původní piloty a kotevní bloky, které prošly modernizací.
Práce byly dokončeny na konci roku 2024 a v březnu 2025 už byla lávka v předčasném užívání. Náklady dosáhly přibližně 16,4 milionu korun, z nichž 12,4 milionu měla pokrýt dotace z IROP. Obnovené spojení slouží chodcům i cyklistům a místním obyvatelům výrazně zjednodušuje cestu k železnici.
V Lubech mají záchranáři novou základnu, v Ostrově rozšířili psychiatrii
Evropské peníze směřují také do zdravotnictví a záchranných služeb. V Karlovarském kraji, kde jsou některé obce vzdálené od větších zdravotnických zařízení, mají podobné projekty zvláštní význam.
V Lubech na Chebsku byla v dubnu 2026 slavnostně otevřena nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby. Dosavadní zázemí už neodpovídalo současným potřebám záchranářů. Naproti tomu nový jednopodlažní objekt nabízí prostory pro posádky, zdravotnický materiál i technické vybavení. Součástí jsou garáže pro sanitní vozy a uspořádání, které umožňuje rychlý výjezd k zásahům.
Budova byla navržena v pasivním energetickém standardu a využívá obnovitelné zdroje energie. Má tak zajistit nejen lepší pracovní podmínky pro záchranáře, ale také úspornější dlouhodobý provoz.
Ještě významnější změnou ve zdravotnické péči prošla Nemocnice Ostrov, kde vznikl nový pavilon akutní psychiatrie. Pacientům nabízí modernější prostředí a zázemí odpovídající současným požadavkům na léčbu duševních onemocnění.
Nové oddělení bylo představeno v lednu 2026. Jeho otevření umožnilo zvýšit počet psychiatrických lůžek ze 73 na 96, a rozšířit tak kapacitu péče v regionu, kde je její dostupnost dlouhodobě důležitým tématem. Celá investice skupiny Penta Hospitals přesáhla čtvrt miliardy korun. Samostatný projekt podpořený z IROP zahrnuje evropskou dotaci 68 milionů korun.
Vybrané projekty IROP v Karlovarském kraji a jejich přínos
Od evropských peněz ke konkrétním projektům
Za proměnami měst a obcí stojí jejich samosprávy, příspěvkové organizace a další žadatelé, kteří musejí projekty připravit, zajistit jejich financování a splnit podmínky evropských dotací. V tomto procesu jim pomáhá Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), které administruje projekty podpořené z IROP.
Karlovarská pobočka CRR sídlí na adrese Závodní 391/96C v Karlových Varech a vede ji Lenka Kyrianová. V aktuálním programovém období je na pobočce realizováno přibližně 197 projektů v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun.
Pracoviště se vedle běžné administrace projektů specializuje také na deinstitucionalizaci sociálních služeb, tedy proměnu velkých ústavních zařízení v menší služby komunitního charakteru, a na dopravní telematiku. V těchto oblastech poskytuje odbornou podporu i projektům mimo Karlovarský kraj.
Mezi nejvýznamnější aktuální investice patří projekt společného operačního střediska integrovaného záchranného systému SOS 112. Jeho realizace byla zahájena v srpnu 2026 a cílem je vytvořit společné zázemí pro koordinaci jednotlivých složek záchranného systému v Karlovarském kraji. Nové středisko má usnadnit sdílení informací a spolupráci při mimořádných událostech.
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Středočeský kraj se proměňuje před očima. Peníze míří do školství i dopravy
Žadatelé o dotace, což jsou typicky obce, kraje a jejich organizace, získávají cenné rady jak na krajských pobočkách CRR, tak online prostřednictvím Konzultačního servisu na webu crr.gov.cz. Tým specialistů na dotační tituly a veřejné zakázky si zakládá nejen na kvalitě odpovědí, ale i na rychlosti: třetinu dotazů se jim daří vyřídit ten samý den. Za dobu fungování Konzultačního servisu už zodpověděli přes 18 tisíc různých dotazů.
Jejich expertíza teď bude velmi potřebná, protože čerpání evropských fondů se zásadně promění. „Od roku 2028 skončí samostatné operační programy a Česko bude mít jeden národní plán. Při hodnocení žádostí o podporu se bude mnohem větší důraz klást na výsledky, kterých má daný projekt dosáhnout. My jsme připraveni být nadále průvodcem a oporou, aby se české regiony mohly stále rozvíjet,“ uzavírá ředitelka CRR v Karlových Varech Lenka Kyrianová.
30 let Centra pro regionální rozvoj
Už tři desítky let je CRR lídrem v administraci projektů financovaných z fondů EU a od roku 2024 má na starost i vybrané národní dotační programy. Žadatelům o dotace pomáhá s přípravou a realizací projektů a provádí i kontrolní činnost.
Co má CRR na starosti?
Obsah vznikl ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky.