Na „stodesítku“ z Varů do Ostrova si řidiči počkají, chybí bezpečné exity

Zvýšení rychlosti na vybraných úsecích z 90 na 110 km/h navrhl na sklonku března roku 2015 tehdejší ministr dopravy Dan Ťok. Byla mezi nimi i silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem, ale stále se nic nezměnilo a v nejbližších letech nezmění.

Důvodem je několik „sporných“ míst, která svým řešením neumožňují rychlost zvýšit.

„Vedle dvou benzinových čerpacích stanic ve Všeborovicích a Nejdě jde především o mimoúrovňovou křižovatku u Boru,“ konstatoval Lukáš Hnízdil, ředitel krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Právě kvůli těmto místům nedali jak dopravní policisté, tak úředníci krajského úřadu svolení s navýšením maximální rychlosti. Chybí totiž dostatečně dimenzované odbočovací a připojovací pruhy, které by umožnily bezproblémový sjezd a nájezd na čtyřproudovou komunikaci.

Přesto se zde řada motoristů chová, jakoby sto desítka platila už řadu let.

„Silnice I/13 v úseku Karlovy Vary a Ostrov patří mezi vybrané automobilové silnice první kategorie. Z tohoto důvodu zde provádí dopravní policisté zvýšený dohled a kontrolují dodržování povolené maximální rychlosti,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Z výsledků kontrol dopravních policistů podle ní vyplývá, že někteří řidiči maximální rychlost nedodržují a překračují ji mnohdy i o desítky kilometrů v hodině.

Důvod, proč policisté nepodpořili zvýšení maximální rychlosti, se kterým se v konečném důsledku ztotožňuje i Lukáš Hnízdil z ŘSD, je fakt, že nejde o ucelený úsek. Kvůli sporným místům by totiž bylo nutné upravovat rychlost značkami.

„Na pěti kilometrech by tak řidiči jeli 110, pak na tři sta metrech 90, pak zase tři kilometry 110. Policisté mají možná pravdu, když i toto řešení odmítají. Nebyl by to ucelený úsek,“ naznačil ředitel karlovarského pracoviště ŘSD.

Zvýšení maximální rychlosti potrvá několik let

Správce dálnic a silnic I. tříd pokračuje i přes problémy v procesu, na jehož konci by jednou mělo být zvýšení maximální rychlosti.

„V případě mimoúrovňové křižovatky u Boru pokračuje územní řízení. Pokud dostaneme kladné územní rozhodnutí, začneme s projektovou přípravou stavebních úprav tak, aby toto křížení vyhovovalo novým podmínkám,“ potvrdil Hnízdil.

Podle odborníků na dopravu by měly být úpravy v tomto úseku radikální.

„Podle mého názoru by bylo nejjednodušší a nejlevnější udělat propojení ve směru od Lesova na Karlovy Vary až za mostem,“ naznačil už dříve jedno z možných řešení projektant Ota Řezanka.

Ať bude řešení jakékoliv, potrvá podle Lukáše Hnízdila ještě několik let. „Než dostaneme stavební povolení, než vysoutěžíme dodavatele a než se nová křižovatka postaví, to je víceletý proces,“ dodal ředitel.