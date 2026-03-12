Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

  14:07
Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro dvoustovkou.

První řidič přišel o své řidičské oprávnění v druhé polovině února. V autě značky Škoda jel kolem poledne po silnici I/6 v Karlových Varech. V místě byla povolená rychlost 70 km/h, on si to svištěl rychlostí 118 km/h.

Změřil ho radar, který měli dopravní policisté umístěný ve svém firemním vozidle. „Z tohoto důvodu se policisté za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili. U řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem,“ informoval nyní policejní mluvčí Jan Bílek.

Druhého hříšníka si všimli dálniční policisté na začátku března, kdy jel v BMW po dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu.

„V tomto případě dopravní policisté řidiči naměřili rychlost 194 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 130 km/h. I tohoto řidiče policisté předepsaným způsobem zastavili. Dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem,“ dodal mluvčí.

Oba řidiči přišli okamžitě o řidičské průkazy a policisté jim zakázali další jízdu. Přestupkové jednání policisté oznámili příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.

Hendikepovaný čáp se dočká lepšího domova, lidé se složili na novou voliéru

Hendikepovaný čáp bez části nohy se v záchranné stanici při rezervaci Soos učí...

Hendikepovaný čáp, který před pěti lety na hnízdě v Chebu přišel o část nohy, už nebude muset žít v malém výběhu záchranné stanice v areálu přírodní rezervace Soos v Novém Drahově u Františkových...

9. března 2026  14:59

Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický visutý mostek přes řeku Ohři, který se při chůzi pohupuje a lidé mu proto přezdívají houpací, je...

9. března 2026  9:39

