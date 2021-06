K vodě na dravce vyrazit ještě za tmy. Je to každoroční rituál, říká rybář

„Je to každoroční rituál,“ tvrdí rybář, který se ke svému koníčku, s nímž někdy v patnácti letech přestal, před třemi roky zase vrátil.

„Zatím to vždy vyšlo tak, že jsem první den sezony měl volno. Kdyby na to ale přišlo, určitě bych si, pokud by to situace v práci dovolila, dovolenou vzal. Ostatně můj kolega to tak v případě nutnosti taky dělá,“ říká Vojtěch Valachovič.

Letos mu ale nic nebránilo v tom, aby zasedl na břeh přehrady Březová. Patron rybářů, svatý Petr, mu letos přál. Na jeho háčku se zatřepetali dva malí okouni a jedna skoro půlmetrová štika.

„Všechny ryby ale šly zpátky do vody,“ doplňuje rybář.Striktním zastáncem metody rybolovu chyť a pusť ovšem není. „Občas si od vody tu večeři taky donesu,“ dodává s úsměvem.

Dravé ryby nejsou každoročně hájeny právě od 16. června. Loví se přívlačí nebo na nastražené rybky, sdělil mluvčí Českého rybářského svazu Tomáš Kočica. Nejčastěji se podle něj rybáři budou snažit ulovit štiku, candáta, sumce nebo okouna. Z vody pak mohou vytáhnout i bolena a při lovu na rybku také úhoře.